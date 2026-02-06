İhlas Haber Ajansı
Otomobil kurtarmaya geldi! 13 araca zarar verdi
İstanbul Esenler'de arızalanan otomobilin yüklendiği çekici, yokuştan kayarak 13 araca çarparak durabildi. Kazanın ardından 1 kişinin yaralandı.
Gece saat 02.30 sıralarında Esenler Turgut Reis Mahallesi 457. Sokak üzerinde arızalanan otomobilin yüklendiği sırada çekici bir anda kaymaya başladı.
13 ARACA ÇARPTI
Yokuş aşağı geriye kayan çekici önce aracın dışında duran şoföre ardından park halindeki 13 araca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri dizlerinden yaralanan çekici şoförü A.O.E.P.'yi hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
