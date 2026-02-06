İstanbul’da yaşayan vatandaşlar 6 Şubat Cuma günü için “sular ne zaman gelecek?” sorusuna cevap arıyor. İSKİ tarafından paylaşılan güncel duyurulara göre Anadolu ve Avrupa Yakası’nda bazı ilçelerde planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri uygulanıyor. Güncel kesinti bilgileri ve sorgulama ekranı İSKİ üzerinden öğrenilebiliyor.

6 ŞUBAT İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ!

Bağcılar su kesintisi: Tahmini bitiş saati 6.02.2026 18:00, Etkilenen Mahalleler: Fevzi Çakmak Mahallesi

Esenyurt su kesintisi: Tahmini bitiş saati 6.02.2026 18.30, Etkilenen Mahalleler: Atatürk Mahallesi

Maltepe su kesintisi: Tahmini bitiş saati 6.02.2026 22.00, Etkilenen Mahalleler: Altıntepe, Aydınevler, Küçükyalı, Çınar, İdealtepe

Sarıyer su kesintisi: Tahmini bitiş saati 6.02.2026 17:00, Etkilenen Mahalleler: Uskumruköy Mahallesi

İSKİ’nin paylaştığı bilgilere göre, 6 Şubat Cuma günü İstanbul’un hem Anadolu Yakası’nda hem de Avrupa Yakası’nda bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Kesintilerin büyük bölümü planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında uygulanırken, bazı bölgelerde ise ani gelişen arızalar nedeniyle su verilemiyor.

Vatandaşlar, yaşadıkları bölgede kesinti olup olmadığını İSKİ’nin resmi internet sitesinde yer alan “su kesintisi sorgulama” ekranı üzerinden ilçe ve mahalle bazlı olarak kontrol edebiliyor. Bu ekranda kesintinin nedeni, başlangıç ve tahmini bitiş saati ayrıntılı şekilde yer alıyor.

