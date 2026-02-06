Ankara’nın bazı ilçelerinde yaşanan altyapı çalışmaları ve arızalar, su kesintilerini yeniden gündeme taşıdı. Vatandaşlar, 6 Şubat tarihli su kesintilerin hangi bölgeleri kapsadığını ve suyun ne zaman verileceğini araştırıyor.

Başkent Ankara'da su kesintileri, özellikle ilçe bazlı arıza duyurularıyla yakından takip ediliyor. Yetkili kurumdan yapılan açıklamalar doğrultusunda 6 Şubat 2026 Cuma günü yaşanan kesintilerin nedeni, süresi ve etkilenen mahalleler merak konusu oldu.

ASKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre, Ankara’nın Beypazarı ilçesinde arıza kaynaklı su kesintisi uygulanıyor. Kesinti, 5 Şubat 2026 günü saat 22.00 itibarıyla başladı. Arızanın içme suyu şebekesinde meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle oluştuğu bildirildi. Yetkililer, arızanın giderilmesi için ekiplerin sahada çalışma yürüttüğünü açıkladı.

ASKİ’nin açıklamasına göre Beypazarı ilçesinde yaşanan arızanın 6 Şubat 2026 günü saat 15.00 itibarıyla giderilmesi ve suyun yeniden verilmesi planlanıyor. Kesintiden Yeşilağaç Mahallesi, Aşağıbaşağaç Mahallesi, Pınarcık mevkii ve bir kısmının etkilendiği duyuruldu.

