Çinli XPeng’in yeni amiral gemisi SUV’u GX resmen ortaya çıktı. Araç, tasarımıyla Land Rover’ın Range Rover modeline olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.

XPeng’in yeni SUV’u GX, 5.2 metreyi aşan cüssesiyle tam anlamıyla bir “dev”. Aracın dış hatları ise, özellikle yandan bakıldığında Range Rover’ın klasik siluetini andırıyor. Düz omuz çizgisi, karartılmış sütunlar, havada asılı gibi duran tavan gibi ayrıntılar benzerliğin en belirgin noktaları. Yanda bulunan hava kanallarının boyutu en belirgin fark.

Çinli Range Rover: Kopya mı, tasarım ilhamı mı?

İç mekan fotoğrafları henüz paylaşılmayan modelin üç sıra koltuklu ve altı kişilik lüks bir kabine sahip olacağı doğrulandı. Teknik tarafta ise GX, XPeng’in “SEPA 3.0” fiziksel yapay zeka mimarisi üzerine inşa edilmiş. Bu yeni platform, steer-by-wire (direksiyon kablolar yerine elektrik sinyalleriyle dönüyor) ve arka tekerlek yönlendirme gibi ileri teknolojilerle sürüş dinamiğini iyileştirmeyi hedefliyor.

Güç ünitesi olarak ise 800V mimariye sahip EREV (uzatılmış menzilli elektrikli araç) sistem bekleniyor. Bu, bataryayı desteklemek için küçük bir içten yanmalı motorun jeneratör görevi görerek menzilin artmasını sağlıyor. Ayrıca ultra hızlı şarjı sağlayan 5C pil teknolojisini destekliyor. XPeng, GX’i Nisan 2026’da yapılacak Beijing Motor Show’da sahneye çıkarmayı planlıyor. Resmi fiyatlandırma açıklanmasa da Çin basınına göre başlangıç seviyesi yaklaşık yaklaşık 58 bin dolar (2,5 milyon TL) civarında olabilir.

Benzerliği ile dikkat çeken Range Rover’ın Çin’deki fiyatı 200 bin dolar iken ülkemizdeki giriş seviye fiyatı 31 milyon TL.



