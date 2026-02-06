Yakalama kararı verilmişti! Survivor Nisa Bölükbaşı uyuşturucu testi sonucunu paylaştı
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında adı geçen Survivor 2020 şampiyonu Nisa Bölükbaşı, iddialara cevap verdi. Hakkında yakalama kararı bulunan Bölükbaşı, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada uyuşturucu testinin sonucunu da paylaştı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen Survivor eski yarışmacısı Nisa Bölükbaşı’nın yurt dışında bulunduğunun tespit edilmesi üzerine yakalama kararı çıkarılmıştı.
AMERİKA’DA UYUŞTURUCU TESTİ YAPTIRDI
Bir süredir Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşadığı öğrenilen Bölükbaşı, sosyal medya hesabından avukatı aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, 2 Şubat 2026 tarihinde ABD’de akredite bir laboratuvarda saç örneğinden uyuşturucu ve uyarıcı madde tarama testi yaptırdığını belirtti. 3 Şubat 2026 tarihli raporda, 13 panel üzerinden yapılan testlerin tamamının negatif çıktığı ifade edildi.
AVUKATI AÇIKLADI
Açıklamada, söz konusu test raporunun yetkili makamlara sunulacağı belirtilirken, kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmaksızın yapılan yorum ve paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.
Bölükbaşı’nın avukatı açıklamasının tamamında şu sözlere yer verdi: