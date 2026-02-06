6 Şubat depremlerinde kardeşi ile birlikte hayatını kaybeden, cansız bedeni enkazda 12’nci günde çıkarılan 19 yaşındaki fenomen Taha Duymaz, yeniden hatırlandı. Duymaz’ın ölüm haberini duyuran arkadaşı Ragıp Narin, mezarı başında, arkadaşını "Can dostumdun, can…" diyerek andı. Narin’in paylaşımı yürekleri sızlattı.

Sosyal medyada yemek yaptığı videoları ile tanınan, uzun bir süre hem dış görünüşü hem de maddi durumu nedeniyle linç edilen 19 yaşındaki fenomen Taha Duymaz, 6 Şubat depremlerinde Hatay’da kardeşi Melek ile birlikte enkaz altında kalmıştı.

6 Şubat’ta hayatını kaybetmişti! Taha Duymaz’a ‘can dostu’ndan yürek sızlatan vefa

Duymaz ve kardeşi depremin 12’nci gününde enkazda çıkarılmıştı. Ölümü sonrasında “Ben bu kafadayım az yaşayacağımı düşünüyorum, geleceğe dair planlar kurmak istemiyorum. Hayal kursaydım aileme bakmaya devam ederdim” sözleri gündem olan fenomenin ölümünü arkadaşı şarkıcı Ragıp Narin duyurmuştu.

"CAN DOSTUMDUN"

Narin, 6 Şubat’ın üçüncü yıl dönümünde Taha’yı unutmadı. Taha’yı mezarı başında anan Narin, "Can dostumdun, can…" notunu düştü.

6 Şubat’ta hayatını kaybetmişti! Taha Duymaz’a ‘can dostu’ndan yürek sızlatan vefa

DEPREME KARDEŞİ İLE BİRLİKTE YAKALANMIŞTI

6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde depremde hayatını kaybedenler anılırken, depremde hayatını kaybedenlerden biri de yemek yaptığı videoları ile tanınan 19 yaşındaki fenomen Taha Duymaz olmuştu.

Depremde memleketi Hatay’da yakalanan Taha Duymaz ve kardeşi Melek Duymaz, enkaz altında kalmış, depremin 12'nci gününde cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

6 Şubat’ta hayatını kaybetmişti! Taha Duymaz’a ‘can dostu’ndan yürek sızlatan vefa

ACI HABERİ DOSTU DUYURMUŞTU

Daha önce video çektiği mutfak, maddi durumu, dış görünüşü, konuşması, hareketleri ile sosyal medyada defalarca linç edilen Taha Duymaz’ın ölüm haberini aile dostu ve arkadaşı şarkıcı Ragıp Narin şu sözlerle duyurmuştu:

Arkadaşlar, Taha kadar Meryem Annemi de soran çok olmuş. Merak etmeyin o iyi oluyor çok şükür. Bir fani genç olarak, oranın buradan çok daha güzel olduğuna ikna ettim kendisini. Aynı zamanda 'Taha'nın en büyük amacı seni mutlu görmek' dedim. 'Onu üzmek yok' dedim o da söz verdi ağlamak yok diye. O, bana Taha'nın emaneti rahat olabilirsiniz.

6 Şubat’ta hayatını kaybetmişti! Taha Duymaz’a ‘can dostu’ndan yürek sızlatan vefa

“YORGANA SARILI BULUNMUŞ”

Narin, Taha’nın depreme yatakta yakalandığını belirterek “Yorgana sarılı bulunmuş. Vücudu tertemiz hiç şişmemiş ve kokusuz şekilde çıkmış; tıpkı hayatı gibi” demişti.

6 Şubat’ta hayatını kaybetmişti! Taha Duymaz’a ‘can dostu’ndan yürek sızlatan vefa

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Fenomen Taha Duymaz’ın annesi depremden beri oğlunun mutfağında uyuyor

“AZ YAŞAYACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM” DEMİŞTİ

Taha Duymaz’ın ölümü sonrasında katıldığı bir YouTube programında “Gelecekteki planların ne?” sorusuna verdiği cevap yürekleri dağlamıştı.

Duymaz soruya "Ben geleceği görmüyorum yarına kadar kalır mıyım bilmiyorum. Ben bu kafadayım az yaşayacağımı düşünüyorum, geleceğe dair planlar kurmak istemiyorum. Hayal kursaydım aileme bakmaya devam ederdim” cevabını vermişti.

6 Şubat’ta hayatını kaybetmişti! Taha Duymaz’a ‘can dostu’ndan yürek sızlatan vefa

HAYALİ AŞÇI OLMAKTI

19 yaşında hayatını kaybeden fenomen en büyük hayalini ise “Yemek yapmayı çok seviyorum. Kendimi en iyi şekilde geliştirerek çocukluk hayalim olan iyi bir aşçı olmak istiyorum" sözleriyle açıklamıştı.

Taha Duymaz ve kardeşi

Haberle İlgili Daha Fazlası