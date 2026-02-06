Yatırımcıların merakla araştırdığı halka arzlardan biri daha netleşti. Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. paylarını halka arz ederek yatırımcılarla buluşturacak. Şirket halka arz sürecinde belirlenen tarihlerde talep toplayacak. Best Brands halka arz kapsamında hisse fiyatı ve başvuru için son saat de duyuruldu. Peki, Best Brands halka arz kaç lot verir? İşte KAP açıklaması...

Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. halka arz sonrası borsada BESTE işlem kodu ile yer alacak. Halka arz başvurusu yapmak isteyen yatırımcılar, işlem platformlarında sembol arama bölümüne BESTE yazarak ilgili ekrana ulaşabilecek.

Best Brands halka arz oluyor! BESTE koduyla borsada işlem görecek

BEST BRANDS HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. halka arzında toplam 54.578.570 TL nominal tutarında pay satışa sunulacak.

Best Brands halka arz kaç lot verir? BESTE koduyla borsada işlem görecek

BEST BRANDS HALKA ARZ TARİHLERİ BELLİ OLDU

Best Brands halka arzında talep toplama işlemleri 5-6 Şubat 2026 tarihlerinde yapılacak.

Başvuruda son tarih ise 6 Şubat 2026 olarak açıklandı. Talep toplama süreci, aynı gün saat 13.00 itibarıyla sona erecek.

Best Brands halka arz oluyor! BESTE koduyla borsada işlem görecek

BEST BRANDS HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Halka arzda pay başına fiyat 14,70 TL olarak belirlendi. Yatırımcılar başvuru sırasında belirlenen fiyat üzerinden talepte bulunacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası