Türkiye’nin yerli yazılım markalarından Netcad Yazılım, halka arz sürecine girerek yatırımcıların gündemine oturdu. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan halka arz kapsamında Netcad Yazılım payları, belirlenen takvim doğrultusunda yatırımcıların talebine açılıyor. Yatırımcılar ise ''Netcad halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?'' sorularının cevaplarını araştırıyor.

Netcad halka arz kapsamında toplamda 40 milyon adet nominal pay satışa sunulacak. Payların 12 milyon adedi sermaye artırımı yoluyla, 28 milyon adedi ise ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecek. Halka açıklık oranı ise yaklaşık yüzde 29.20 olarak hesaplandı. Peki, Netcad halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?

Netcad halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? NETCD talep toplamaya başladı

NETCAD HALKA ARZ NE ZAMAN?

Netcad Yazılım A.Ş.’nin halka arzı 28, 29 ve 30 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Talep toplama süreci üç gün boyunca banka ve aracı kurumlar üzerinden yapılacak. Halka arz, sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle yatırımcıların katılımına açılacak.

NETCAD HİSSE FİYATI NE KADAR?

Netcad Yazılım halka arzında pay başına fiyat 46,00 TL olarak belirlendi. Yatırımcılar talep toplama süresi boyunca hisseleri sabit fiyat üzerinden satın alabilecek.

NETCAD BORSA KODU NEDİR?

Netcad Yazılım payları halka arzın tamamlanmasının ardından Borsa İstanbul’da “NETCD” işlem kodu ile işlem görecek.

NETCAD NE İŞ YAPIYOR?

1989 yılında kurulan Netcad Yazılım Coğrafi Bilgi Sistemleri ve mühendislik yazılımları alanında faaliyet gösteriyor. Şirket; akıllı şehirler, dijital ikiz, altyapı yönetimi, şehir planlama, haritacılık ve mekansal veri yönetimi gibi birçok alanda geliştirdiği yazılımlarla kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektöre teknoloji çözümleri sunuyor.

