Türkiye'nin Avrupa'nın dördüncü en büyük elektrikli otomobil pazarı konumuna yükselmesi, İngiliz basınında övgüyle karşılandı. Özellikle yerli üretim Togg'un kritik rolü vurgulanırken, bu durumun Tesla'nın Türkiye'de sıradan bir araç haline gelmesine yol açtığı belirtildi. Türkiye, pek çok ülkenin dikkatle izlemesi gereken bölgesel bir lider olarak nitelendirildi.

Türkiye, son iki yıl içinde elektrikli araç (BEV) satışlarında benzeri görülmemiş bir artış kaydederek, 2025 yılı verilerine göre bu alandaki pazar büyüklüğünde Avrupa Birliği (AB) ortalamasını yakalamayı başardı. Almanya, İngiltere ile Fransa'nın ardından Avrupa'nın dördüncü en büyük elektrikli otomobil pazarı haline geldi.

İngiliz The Guardian gazetesi, Türkiye’nin elektrikli otomotiv sektöründeki yükselişine ilişkin bir haber yaptı. Habere göre bu hızlı yükselişin temelinde yerli otomobil üreticisi Togg'un piyasaya girişi, rekabetçi fiyatlandırmanın önünü açan özel tüketim vergisi (ÖTV) düzenlemeleri ve düşük işletme maliyetleriyle hareket eden Türk tüketicisi bulunuyor.

Türkiye’de 2016 yılında sadece 44 kişi elektrikli araç alırken, bu rakam 2023'te yeni otomobil satışlarının yüzde 7'sine ulaştı. Bugün ise pazar, beklenenin ötesinde bir hızla büyüdü. Salı günü yayımlanan tescil verilerine göre, 2025 yılında Türkiye'deki yeni otomobil satışlarının yüzde 16,7'sini tamamen elektrikli araçlar oluşturdu; bu oran AB'nin yüzde 17,4'lük ortalamasının hemen ardında yer aldı.

"TESLA'M TÜRKİYE'DE SIRADAN HALE GELDİ"

The Guardian’a konuşan İstanbul'dan mekatronik mühendisi Berke Astarcıoğlu, 2023'te bir Tesla aldığında yaşadığı deneyimi, "Premium bir ürün, herkesin sahip olamadığı, size mutluluk veren bir şeydir. Ancak benim Tesla'm burada artık sıradan bir araba haline geldi" şeklinde özetledi.

Haberde, Astarcıoğlu’nun sözlerinin, Türkiye'deki elektrikli araçlara olan erişimin ve yaygınlaşmanın geldiği noktayı açıkça gösterdiği vurgulandı. Bununla birlikte, Hollanda ve İskandinav ülkelerinin yüksek oranlarına rağmen, Türkiye’nin Güney ve Doğu Avrupa'daki hemen hemen her ülkeyi hızla geride bırakarak bölge için bir liderlik örneği sergiledi ifade edildi.

Elektrikli araçlardaki bu artışın, Uruguay'dan Vietnam'a kadar gelişmekte olan pazarların şaşırtıcı bir hızla fosil yakıtlı araçlardan vazgeçtiği küresel bir trendin parçası olduğunu belirten gazete, son verilerin, Türkiye'nin BM iklim zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlandığı ve AB'nin yeni içten yanmalı motorlu araçlara yönelik 2035 yasağını gevşetmesinden bir ay sonra geldiğini aktardı.

TÜRKİYE'DE ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERE İLGİ NEDEN ARTIYOR?

Diğer taraftan uzmanlar Türkiye’deki elektrikli araçlara olan yüksek ilginin vatandaşların ekonomik motivasyonuyla ilgili olduğunu belirtti. İklim araştırmaları kuruluşu Ember'de analist olan Ufuk Alparslan’ın görüşlerine yer verilen haberde, "Pratik açıdan bakıldığında, Türkler elektrikli araçları çevre dostu olduğu için değil, işletme maliyetleri daha düşük olduğu için satın alıyorlar. Motivasyon tamamen ekonomik” denildi. Buna göre, Türk tüketicisi, rasyonel bir tercihle daha düşük maliyetli araçlara yönelerek bu dönüşümü tetikledi.

EN BÜYÜK PAY TOGG'A AİT

The Guardian, Türkiye’nin elektrikli otomobillerle ilgili dönüşümünde en büyük payın yerli otomobil üreticisi Togg'a ait olduğunu vurguladı. Devlet bankalarının sıfır faizli kredi ve vergi desteğiyle güçlenen Togg, 2024 yılında Tesla'yı geride bırakarak ülkenin en çok satan elektrikli otomobili oldu.

Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği kurucusu Berkan Bayram, Togg'un pazara girişinin elektrikli araç sahipliğini normalleştirdiğini ve "Türk alıcıların kalbini kazandığını" ifade etti. Togg'un yönetim kurulu başkanı Fuat Tosyalı'nın, 2025'te 40 binden 2026'da 60 bine çıkarma planı, yerli üretimin gücünü gösterdi.

Haberde ayrıca, elektrikli otomobillere geçisin, petrol üretmeyen ülkeler için de stratejik bir avantaj sağladığı belirtilerek, durumun Türkiye için faydaları vurgulandı. InstitutDE raporuna göre, Türkiye’nin araç filosunun 2053’e kadar dört katına çıkması beklenirken, elektrikli araçların yaygınlaşması Türkiye'nin dış şoklara, fiyat istikrarsızlığına ve jeopolitik risklere karşı direncini artıracak, enerji ithalatına olan bağımlılığını azaltacak önemli bir hamle olarak görüldü.

