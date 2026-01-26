2024 model bir Tesla, ABD'deki kar fırtınasına rağmen, hiçbir insan müdahalesi olmadan Los Angeles'tan New York'a 5 bin kilometrelik kesintisiz bir otonom yolculuk yaptı.

Elon Musk'ın neredeyse on yıl önce 2017 sonuna kadar tamamlanacağını vaat ettiği ancak gerçekleştirilemeyen "Los Angeles'tan New York'a otonom sürüş" hedefi, dokuz yıllık bir gecikmeyle de olsa sonunda başarıldı.

BİR İLK GERÇEKLEŞTİ ABD’li haber sitesi The Drive’ın eski yazarı Alex Roy ve bağımsız otonomi uzmanlarından oluşan ekibi, 2024 model bir Tesla Model S ile tarihe geçen bir performansa imza atarak 5 bin kilometrelik mesafeyi sıfır insan müdahalesiyle tamamladı. Bu başarı, Roy tarafından "İlk sıfır müdahaleli Tesla FSD Cannonball Run" olarak adlandırıldı.

Roy, yapay zeka yöneticisi Warren Ahner ve otonom sürüş meraklısı Paul Pham'dan oluşan ekibiyle birlikte, Tesla'nın Tam Otonom Sürüş (FSD) sisteminin yeni versiyonlarını Musk'ın 2016'daki iddiasına karşı sürekli olarak test ediyordu. Bu kez, araç zaten batı kıyısında olduğu için ünlü New York-Los Angeles rotasında tersten, Redondo Beach'ten New York City'ye, yolculuk yaptılar.

KIŞ ŞARTLARINA RAĞMEN 58 SAATLİK KESİNTİSİZ SÜRÜŞ Kış şartları ve bazı ufak tefek insan hatalarından kaynaklanan birkaç sapmaya rağmen Model S, yolculuğu tamamen insansız tamamladı. Toplam 58 saat 22 dakika süren yolculukta ortalama hız saatte 103 km olarak kaydedildi. Bu süreye, ekibin şarj için beklediği 10 saat 11 dakika da dahildi. Aracın, HW4 donanımı ve FSD 14.2.2.3 versiyonu ile bu zorlu görevi yerine getirdiği belirtildi.

YOLCULUK BOYUNCA ELLERİ DİREKSİYONA DEĞMEDİ Ekip, şarj durakları da dahil olmak üzere yolculuğun tamamında ellerini direksiyondan çekti. Arabanın her santimetresi tamamen kendi kendine sürüş sistemi tarafından yönetildi.

Roy, tüm seyahat boyunca sadece tek bir müdahale yaşandığını ve bunun da kendi hatasıyla direksiyona yanlışlıkla dokunması sonucu gerçekleştiğini belirtti. Kendisinin bir Tesla hayranı olmadığını vurgulayan Roy, yolculuğun tamamının iki farklı kamerayla kayıt altına alındığını ve gazeteci geçmişinden gelen alışkanlıkla dokümantasyona büyük önem verdiğini söyledi.

KAR FIRTINASI ENGEL OLMADI Geçen Salı günü, Los Angeles Redondo Beach'ten yola çıkan ekip, Midwest'te aktif bir kar fırtınasına rağmen Perşembe sabahı New York'a ulaşmayı hedefledi. Cannonball rotası I-10, ardından I-40 otoyollarını takip etti.

Ekip, kar fırtınasının New York'a planladıklarından biraz daha geç varmalarına neden olduğunu ancak otonom sürüşte bir sorun yaşamadıklarını belirtti.

Haberle İlgili Daha Fazlası