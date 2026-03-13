Iğdır'da bir işletmeci, bayram öncesi düzenlediği etkinlikle unutulmaya yüz tutan kartpostal geleneğini canlandırdı. Kendi adına bastırdığı özel pulları vatandaşlara dağıtan işletme sahibi Harun Cengiz, dijital mesajlara karşı samimi bir iletişim köprüsü kurdu.

Iğdır'da faaliyet gösteren Korsan Semaver Çay Evi, geçmişin sıcak hatıralarını bugüne taşıyan anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İşletme sahibi Harun Cengiz, unutulmaya yüz tutan pul ve kartpostal gönderme geleneğini yeniden yaşatmak amacıyla bayram öncesi bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında postaneden iş yerine ait kişisel pul bastıran Cengiz, çay evine gelen öğrenci, öğretmen ve vatandaşlara kartpostallar dağıttı. Katılımcılar kartpostalların üzerine sevdiklerine duygu ve düşüncelerini yazarak pullarını yapıştırdı. Toplanan kartpostalların zarflara konularak postaneye teslim edileceğini belirten Cengiz, insanların bayramlarda sadece telefon mesajlarıyla değil, daha anlamlı ve kalıcı yöntemlerle iletişim kurmasını amaçladıklarını söyledi.

Telefona değil, kağıda sarıldılar: Iğdır’da nostalji rüzgarı

"BU GELENEK NEREDEYSE BİTTİ"

Cengiz konuşmasında, "Eskiden bayramlarda sevdiklerimize, ailelerimize ve uzaktaki akrabalarımıza kartpostallar gönderirdik. Şimdi ise bu gelenek neredeyse bitti. Çoğu kişi artık kartpostalı bile bilmiyor. Günümüzde genellikle telefondan mesaj gönderiyoruz. Ben de dedim ki, bu geleneği yeniden canlandıralım. Sağ olsunlar, bugün PTT'ye giderek buradan bize özel pullar bastırdık. Korsan Semaver Çay Evi'ne ait bu özel pulları hazırladık. Biraz sonra yazdığımız kartların ve zarfların üzerine bu pulları yapıştıracağız. Ardından bunları posta yoluyla sevdiklerimize göndereceğiz. İnşallah güzel bir şekilde yerine ulaşır" dedi.

"GELENEKSEL DEĞERLERİN YAŞATILMASI"

Gelen kişilere kartpostal ve pulları dağıtan Cengiz, kartpostalı ve pulu nasıl kullanacaklarını da uygulamalı olarak anlattı. Etkinliğe katılan Iğdır Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Yıldırım, pul ve kartpostalın geleceğe bir anı olarak kalacağını söyleyerek, "Geleneksel değerlerin yaşatılması noktasında hem öğrencilerimizin hem de buradaki halkın bir nebze olsun dikkatini çekmek istedik. Artık dijitalleşmeden biraz uzak durmak istiyoruz. Burası genel esnafımız için de artık bir işletmeden ziyade adeta bir evimiz gibi oldu. Burada geleneksel değerlerin yaşatıldığı bir alan oluşturmaya çalıştık. Bugün burada sadece öğrencilerimiz yok; bu etkinlik aslında halka açık. Herkesi davet ettik, isteyenler gelip katıldı. Burada duygularımızı kartlara yazarak ailelerimize ya da sevdiklerimize göndereceğiz. Geçmişte nasıl güzel hatıralar yaşanıyorsa, bugün de onları yaşatmaya çalışacağız. Bu hem bizim için nostaljik bir anı olacak hem de öğrencilerimiz için geleceğe, belki de çocuklarına ve torunlarına anlatacakları bir hatıra olarak kalacaktır" diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Rümeysa Doğan ise, "İlk defa deniyorum ve ilk kez buraya geldim, burada bulunuyorum. İyi ki de yazıyorum. Çünkü bu bayram ailemin yanına gidemeyeceğim" dedi. Kartpostalın ne olduğunu bilmediğini söyleyen Elif Sevinç ise, "İlk kez bir kartpostal gönderiyorum. Ailem uzakta, ben de oldukça uzak bir şehirden geliyorum. Burada üniversite okuyorum. Bizi bir araya toplayan Korsan Semaver'e teşekkür ediyorum. Kartpostal göndermemize yardımcı oldular. İlk kez gönderiyorum, açıkçası nasıl olacağını da bilmiyordum. Ama öğrenmiş oldum. Bence güzel bir deneyim. Bunun unutulmaması gerekiyor. Çünkü artık öyle bir duruma geldik ki kartpostalın ne olduğunu bile bilmeyen, geçmişin izlerini taşımayan insanlar var. Bu yüzden unutulmaması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu. Ali Karabacak ise, "Bayramda ailemin yanına gideceğim; ancak yanına gidemediğimiz tanıdıklarımız ve sevdiklerimiz de var. Onlara ilk defa kalıcı bir bayram tebriği gönderme mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

