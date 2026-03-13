EuroLeague’de normal sezon karşılaşmaları devam ederken Fenerbahçe Beko’nun deplasmanda oynayacağı Kızılyıldız maçı basketbolseverler tarafından araştırılıyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri, maç saati ve iki takımın son durumuna ilişkin detaylar netleşti. Peki, Kızılyıdız-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

EuroLeague’in 31. hafta programında Fenerbahçe Beko, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız’a konuk olacak. Belgrad’da oynanacak karşılaşma öncesinde maçın yayınlanacağı kanal, başlama saati ve iki takımın lig performansı merak edilen konular arasında yer alıyor.

KIZILYIDIZ-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Belgrad’daki Belgrade Arena’da oynanacak karşılaşma, iki takım açısından da normal sezon sıralaması bakımından önem taşıyor. Fenerbahçe Beko bu sezon EuroLeague’de oynadığı 29 maçta 22 galibiyet elde ederek puan tablosunun ilk sırasında bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip son EuroLeague maçında sahasında AS Monaco’yu 88-70 mağlup etti. Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde de lider durumda yer alıyor. Lig’de oynadığı 21 maçta 19 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler son olarak Mersin Spor’u 91-78 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko’da Nicolo Melli ve Devon Hall’un tedavileri devam ediyor. Bu iki oyuncunun Kızılyıldız karşısında forma giymesi beklenmiyor.

EuroLeague 31. hafta karşılaşması olan Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı S Sport kanalından canlı yayınlanacak. Türkiye’de EuroLeague yayın haklarını elinde bulunduran platform üzerinden mücadele televizyon ve dijital yayın aracılığıyla takip edilebilecek.

KIZILYILDIZ-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kızılyıldız ile Fenerbahçe Beko arasındaki EuroLeague karşılaşması 13 Mart 2026 Cuma günü oynanacak. Belgrade Arena’daki mücadele Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak.

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Karşılaşmada Juan Carlos Garcia (İspanya), Mehdi Difallah (Fransa) ve Sergio Silva (Portekiz) hakem üçlüsü görev yapacak. EuroLeague’de normal sezonun son bölümüne yaklaşılırken takımlar sıralamadaki yerlerini korumak için mücadele ediyor.

Kızılyıldız ise EuroLeague’de oynadığı 30 maçta 17 galibiyet alarak yedinci sırada bulunuyor. Sırbistan temsilcisi son EuroLeague maçında sahasında Bayern Münih’e 85-80 mağlup oldu.

EuroLeague’in mevcut formatında iki takım bugüne kadar 21 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 13’ünü Fenerbahçe Beko, 8’ini ise Kızılyıldız kazandı. 2025-2026 sezonunun ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Kızılyıldız 86-81 kazanmıştı.

Rakipler arasında oynanan son 5 müsabakanın 4'ünü Sırbistan temsilcisi kazanırken Fenerbahçe Beko, bu süreçteki tek galibiyetini deplasmanda 96-91'lik skorla yaşadı.

