Trendyol Süper Lig’de 17 Mart'ta oynanacak Fenerbahçe - Gaziantep FK karşılaşması öncesinde taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri bilet satış tarihleri oldu. Kadıköy’de oynanacak mücadele için satış takvimi ve tribünlere göre belirlenen fiyatlar açıklandı.

Süper Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri için geri sayım başladı. Fenerbahçe’nin sahasında Gaziantep FK’yı konuk edeceği mücadele öncesinde, taraftarların bilet satın alabileceği tarihler ve kategorilere göre belirlenen ücretler kulüp tarafından duyuruldu.

FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Gaziantep FK karşılaşmasının bilet satış programı açıklandı. Sarı-lacivertli kulübün duyurusuna göre mücadele, 17 Mart 2026 Salı günü saat 20.00’de Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. Taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen karşılaşma için satışlar kademeli şekilde Passo üzerinden gerçekleştiriliyor.

Bilet satış programı şu şekilde:

13 Mart Cuma günü saat 10.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere; (2 Adet Bilet)

14 Mart Cumartesi günü saat 10.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahiplerine ve Fenerpara Üyelerine (1 Adet Bilet)

15 Mart Pazar günü saat 10.00 itibarıyla da genel satış.

Satışlar sadece www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden yapılacaktır.

FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK MAÇI BİLET FİYATLARI

KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 1.500.00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 2.700,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 3.000,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 3.550,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 3.950,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 4.250,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 5.950,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 6.850,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 8.200,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 9.300,00 TL

VIP (FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas E BLOK): 28.150,00 TL

