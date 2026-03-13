Kaydet

Karaman'da gece saatlerinde bekçiler tarafından durdurulan plakasız bir motosiklet, trafik tarihine geçecek bir ceza makbuzuyla sonuçlandı. Yapılan kontrollerde ehliyetine daha önce el konulduğu, aracında abartı egzoz bulunduğu ve kask takmadığı belirlenen 18 yaşındaki sürücü İbiş K.'ye toplamda 304 bin 500 lira idari para cezası kesildi. Motosikletin kendi değerinden yaklaşık 5 kat fazla olan bu rekor cezaya rağmen sürücünün sergilediği rahat tavırlar ise izleyenleri hayrete düşürdü. Motosikletini kendi elleriyle çekiciye yükleyip üzerine çıkarak poz veren genç sürücü, ceza makbuzlarını gülerek imzalarken, "Üzülmüyorum, evde bir tane daha motor var, onu çıkaracağım" diyerek olay yerinden yaya olarak ayrıldı.

