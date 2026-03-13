Dolar endeksinde 4 ay sonra bir ilk!
Dolar endeksi, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler ve yükselen enerji fiyatlarına tepki olarak 25 Kasım 2025'ten bu yana ilk defa 100 seviyesinin üzerine çıktı.
- Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler enerji arzına ilişkin endişeleri artırarak enflasyon riskleri ve merkez bankalarının politika adımlarında temkinli davranabileceği beklentilerini güçlendirdi.
- Yatırımcıların ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile İran'dan gelen misillemeler nedeniyle dolar varlıklarına yönelmesi dolar endeksinde yukarı yönlü harekete yol açtı.
- Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler enerji piyasalarında arz güvenliğine ilişkin endişeleri artırarak petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskının sürmesine neden oldu.
- Enerji maliyetlerindeki yükseliş, küresel ölçekte enflasyonu hızlanma riskleriyle karşı karşıya bırakıyor.
- Piyasalar, ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin faiz indirimi beklentileri zayıfladı ve yıl genelinde gevşeme adımı beklentisi 1'e düştü.
- Dolar endeksi, 25 Kasım 2025'ten bu yana ilk defa 100 seviyesinin üzerine çıkarak 100,3'e kadar yükseldi ve yıl başından bu yana yaklaşık %2 değer kazandı.
- Euro/dolar paritesi 1,1433'le Ağustos 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi, dolar/İsviçre frangı paritesi 0,7895 ile 23 Ocak 2026'dan, dolar/yen paritesi 159,68 ile Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
ABD dolarının euro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçmek için kullanılan dolar endeksi, Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gerilimlerin enerji arzına ilişkin endişeleri artırması ve bu durumun enflasyon riskleriyle beraber merkez bankalarının politika adımlarında daha temkinli davranabileceği beklentilerini güçlendirmesiyle yükseldi.
Dolardaki değerlenme, yatırımcıların ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile İran'dan gelen misillemelerin oluşturduğu jeopolitik riskler nedeniyle dolar varlıklarına yöneldiğine ve bunun dolar endeksinde yukarı yönlü harekete yol açtığına işaret ediyor.
ENERJİ MALİYETLERİ ENFLASYON RİSKİ OLUŞTURUYOR
Orta Doğu'da süregelen jeopolitik gerilimler, enerji piyasalarında arz güvenliğine ilişkin endişeleri artırarak petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskının sürmesine neden olurken, enerji maliyetlerindeki bu yükseliş, küresel ölçekte enflasyonu hızlanma riskleriyle karşı karşıya bırakıyor.
Söz konusu gelişmeler merkez bankalarının para politikasında temkinli ve sıkı duruşunu koruyacağına yönelik beklentileri kuvvetlendirirken, jeopolitik risk kaynaklı enerji fiyatı artışları, varlık fiyatlamaları üzerinde dolaylı ancak güçlü bir etki oluşturmayı sürdürüyor.
FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ZAYIFLADI
Piyasalarda ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirimi beklentileri zayıfladı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimini temmuz toplantısında yapacağı beklentileri ötelenirken, yıl genelinde ise daha önce 2 olan gevşeme adımı beklentisi 1'e düştü.
DOLAR ENDEKSİNDE 4 AY SONRA BİR İLK
Bu gelişmelerle 25 Kasım 2025'ten bu yana ilk defa 100 seviyesinin üzerine çıkan dolar endeksi, 100,3 seviyesine kadar yükseldi. Endeks, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 2 değer kazandı. Bununla birlikte euro/dolar paritesi 1,1433'le Ağustos 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi görürken, dolar/İsviçre frangı paritesi 0,7895 ile 23 Ocak 2026'dan, dolar/yen paritesi 159,68 ile Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyeyi test etti.