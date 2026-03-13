Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın final heyecanı yaşanıyor. İzleyiciler, 13 Mart 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu, bilezikleri kazanan yarışmacı ve elenen gelin kim oldu sorularının cevabını araştırıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı 10 altın bileziğin sahibi olurken, en düşük puanı alan isim yarışmaya veda ediyor.

Hafta boyunca yapılan yemeklerin ardından Gelinim Mutfakta’da final günü heyecanı yaşanıyor. İzleyiciler Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı, 13 Mart 2026 Gelinim Mutfakta kim elendi ve puan durumu nasıl oldu sorularına cevap arıyor

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı 10 altın bileziğin sahibi oluyor. Hafta boyunca yapılan yemeklere kayınvalidelerin verdiği puanlar, yarışmacıların haftalık toplam puanı belirleniyor.

13 Mart 2026 tarihli haftanın final bölümünde bilezikleri kazanan gelin henüz açıklanmadı. Günün ve haftanın puanlarının netleşmesinin ardından 10 altın bileziğin sahibi olan yarışmacı programın final bölümünde duyurulacak. Sonuç açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? 13 Mart 2026 elenen isim ve puan durumu

13 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta’da haftanın final bölümünde en düşük puanı alan yarışmacı yarışmaya veda ediyor. Bu hafta yarışmada Tuğba, Dilanay, Alime ve Cansu arasında eleme heyecanı yaşanıyor.

13 Mart 2026 tarihli final bölümünde elenen yarışmacı henüz açıklanmadı. Haftanın puanlarının tamamlanmasının ardından en düşük puanı alan gelin programdan ayrılacak.

Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? 13 Mart 2026 elenen isim ve puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta’da haftanın puan durumu yarışmacıların hazırladığı yemeklere verilen puanlara göre belirleniyor. Kayınvalideler ve program sunucusunun verdiği puanlar toplam puanı oluşturuyor.

13 Mart 2026 haftasının finaline gelinirken yarışmacıların önceki günkü puan durumu şu şekilde açıklandı:

Tuğba: 17

Alime: 15

Dilanay: 11

Cansu: 2

İLGİLİ HABERLER HABERLER Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 12 Mart günün puan durumu açıklandı

Haberle İlgili Daha Fazlası