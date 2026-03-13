Emeğin başkenti olarak bilinen ve 585 bin nüfuslu Zonguldak'ta emekli sayısı, çalışan sayısını aştı. Kentte sosyal güvenlik kapsamında aktif çalışan sayısı 148 bin, emekli sayısı ise 183 bin oldu.

SGK verilerine göre, kentteki aktif çalışan ve emekli sayıları arasındaki fark aylık alanlar yönünde artış gösterdi. 2024 yılı Aralık ayında 149 bin 557 olan aktif çalışan sayısı, 2026 yılı Şubat ayı itibarıyla 148 bine düştü. Aynı dönemde SGK kapsamında aylık alan kişi sayısı ise 180 bini aşan seviyelerden 183 bine yükseldi.

SGK'nın 2024 yılı sonu verilerinde kent genelinde toplam 584 bin 764 kişi sosyal güvenlik kapsamında yer alıyordu. Söz konusu dönemdeki 149 bin 557 aktif çalışanın sigorta kollarına göre dağılımı; 4/A statüsünde 112 bin 461, 4/B statüsünde 12 bin 299 ve 4/C statüsünde 24 bin 797 kişi olarak kaydedilmişti.

