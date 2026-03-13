Çin, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında bombalan ilkokulda hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri için 200 bin dolar ( 8 milyon 838 bin TL) yardım yapacağını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD-İsrail- İran gerilimi sırasında İran'da bir okula yönelik saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine destek amacıyla insani yardım yapılacağını duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Çin Kızılhaçının hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine destek amacıyla İran Kızılayına 200 bin dolar yardım yapacağını ifade etti.

Sözcü Guo, çok sayıda öğrencinin ölümüne yol açan saldırı nedeniyle derin üzüntü duyduklarını belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diledi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarda, ülkenin güneyinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu bombalanmıştı. Saldırıda çoğu çocuk 185 kişi hayatını kaybetmişti.

İran, saldırıyı "affedilmez bir savaş suçu" olarak nitelerken, ABD Başkanı Donald Trump, saldırının sorumluluğunu İran'a yüklemeye yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, devam eden askeri soruşturmanın ön bulguları, saldırının ABD ordusu tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor.

