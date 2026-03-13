Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), fıtık operasyonu geçiren savunmacı Yusuf Akçiçek için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fransa'da fıtık ameliyatı olan Al Hilalli milli oyuncu Yusuf Akçiçek için geçmiş olsun mesajı yayımladı.



Federasyondan yayımlanan mesajda, "A Milli Takım futbolcumuz Yusuf Akçiçek, Fransa'nın başkenti Paris'te başarılı bir fıtık operasyonu geçirdi. Suudi Arabistan'ın Al Hilal kulübünde forma giyen milli futbolcumuzun, tedavi ve rehabilitasyon sürecini takiben en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." denildi.

20 yaşındaki savunmacı, Al Hilal'de bu sezon 17 maça çıktı ve 1 asistlik katkı sağladı.

