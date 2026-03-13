Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yayın geliri dağıtımında Süper Lig'de şampiyon olmuş takımlara verilen 'Şampiyonlar Payı'nın kaldırılmasına ve bu paranın 18 kulübe eşit şekilde dağıtılmasına kararı aldı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, sürpriz kararla ilgili konuştu.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Süper Lig yayın geliri dağılımındaki 'Şampiyonlar Payı'nın (geçmişte şampiyonluk yaşayan 6 takım arasında şampiyonluk sayılarına göre dağıtılan) kaldırılması hakkında açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE GALATASARAY KABUL ETMEDİ"

A Spor canlı yayınında konuşan Doğan, "Kulüpler Birliği'nin son toplantısında Anadolu kulüplerinin başkanlarının bu konuda talepleri oldu. Hemen oylamaya çıkardık. Bunlar bir şekilde basına sızdırıldı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray toplantıda buna karşı çıktı" dedi.

Ertuğrul Doğan

"GÖRÜŞÜM GAYET OLUMLU"

Trabzonspor Başkanı, "3 kulübün yöneticilerine durumu anlattık ve yazının onayını alarak TFF gönderdik. Trabzonspor Başkanı olarak görüşüm gayet olumlu. Anadolu kulüplerinin önemli sıkıntıları var ve birilerinin bu sıkıntılara yardımcı olması gerekiyor. 3 kulüp karşı çıksa da Anadolu kulüplerinin tamamı bunu istiyor" ifadelerini kullandı.

