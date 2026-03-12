Trendyol Süper Lig'in 26'ncı haftasında 14 Mart Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçına konuk takım taraftarları alınmayacak. Papara Park'ın ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre; Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında yapılacak maç öncesi İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Tahir Şahin başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, iki kulübün anlaşması üzerine konuk takımın taraftarlarının mücadeleye alınmamasına karar verildi. Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanacak Trabzonspor -Galatasaray karşılaşmasını ise sarı-kırmızılı takımın taraftarları izleyebilecek.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenmişti.

Ligin ilk yarısındaki Çaykur Rizespor-Trabzonspor karşılaşmasında bordo-mavili taraftarlar yer almazken; Galatasaray-Trabzonspor müsabakasını ise konuk ekip taraftarları tribünden takip etmişti.

