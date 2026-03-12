Sevdiğim Sensin dizisinde Kadir karakteriyle dikkat çeken oyuncu Umutcan Ütebay, televizyon izleyicilerinin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Hem tiyatro sahnesinde hem de televizyon projelerinde yer alan Ütebay’ın hayatı ve kariyeri araştırılıyor.

SEVDİĞİM SENSİN'İN KADİR'İ UMUTCAN ÜTEBAY KİMDİR?

Umutcan Ütebay, 30 Kasım 1993 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlayan Ütebay, profesyonel oyunculuk kariyerine tiyatro sahnesinde başladı. Eğitim sürecinde ve sonrasında çeşitli tiyatro projelerinde yer alan oyuncu, sahne deneyimiyle dikkat çekti.

2020 yılında televizyon projelerinde rol almaya başladı. Kısa sürede farklı dizilerde rol alarak kariyerini televizyon ekranlarına taşıdı.

UMUTCAN ÜTEBAY OYNADIĞI DİZİLER

Afili Aşk 2019-2020

Üç Kuruş 2021-2022

Aile 2023-2024

Gaddar 2024

Deha 2024-2025

Sevdiğim Sensin 2026

