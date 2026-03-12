Gazeteci Enver Aysever, sosyal medya hesabında paylaştığı bir videodaki sözleri nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Aysever’in cezasına rağmen tahliyesine karar verdi.

Gazeteci Enver Aysever, YouTube canlı yayınında sarf ettiği sözler nedeniyle Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 11 Aralık’ta tutuklanmıştı.

TAHLİYE KARARI ÇIKTI

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan 3 yıla kadar hapsi istenen Aysever’e mahkeme tarafından 10 ay hapis cezası verildi, ancak tahliyesine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Enver Aysever, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda “Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur” sözlerini sarf etmesi üzerine gözaltına alınmış ve ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Aysever hakkında, mahkeme tarafından ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

