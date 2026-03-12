Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu, dört kardeşini ve babasını kalpten kaybeden Kaynak’ın durumu için “Tabancayı genetik doldurur, tetiği ise çevresel faktörler çeker” dedi.

Ziyneti Kocabıyık - Türk futbolu ve Trabzonspor ‘Küçük Orhan’ını Orhan Kaynak’ını kalp krizi sonrası kaybetti. 56 yaşındaki futbol adamı geçen yıl verdiği röportajda kendisi gibi futbolcu olan dört ağabeyinin de kalp krizinden ölmesiyle ilgili “Bizde ırsi. Sürekli doktor kontrolündeyim” demişti.

Biz de işi uzmanına sorduk. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilimdalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu, kardeşlerini ve babasını kalpten kaybeden Orhan Kaynak’ın genetik bir miras taşıdığını ve ölümlere “kalp krizi geninin” sebep olabileceğini söyledi.

DOKTOR KONTROLÜ ŞART

Kayıkçıoğlu “Sporcuların zaten kalp kası kalındır. 35 yaşın altındaki sporcu ölümlerinin sebebi kalp kasının iyice kalınlaşmasına bağlı ritim bozukluğudur. Tabancayı genetik doldurur, tetiği ise çevresel faktörler çeker. Yani bu genetiğiniz var, bunu zorlarsanız, beslenme, sigara vs o silah patlar. Burada muhtemelen bir zorlanma var. Ayrca ailede zamanından önce kalp krizinden vefat eden biri varsa mutlaka ailenin taranması gerekir. Ani kalp ölümlerine karşı sporcuların mutlaka genetik kalp hastalıkları açısından uzman kardiyologa görünmesi gerekir” dedi.



