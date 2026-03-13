Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı paylaştı.

Bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan hayatını kaybetti. Ortaylı'nın vefatı sonrası futbol camiasından taziye mesajları geldi.

Galatasaray'ın açıklaması:

"Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı’nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’ye göç eden bir aileden gelen İlber Ortaylı, eğitim ve kültür çerçevesinde Galatasaray ile derin ve sarsılmaz bağlara sahiptir.

Galatasaray Üniversitesi’nin kuruluş yıllarından bu yana akademik kadroda tarih alanında lisans ve yüksek lisans seviyesinde dersler veren Ortaylı, üniversitenin tarih ve sosyal bilimler alanındaki akademik programlarının oluşumuna katkıda bulundu. Akademi dünyasındaki konumu sebebiyle Galatasaray Üniversitesi’nin uluslararası akademik görünürlüğüne katkı sağladı.

Merhuma Allah’tan rahmet, ülkemize, Ortaylı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Cumhuriyet tarihimizin en kıymetli tarihçilerinden biri olan, bilgi birikimi ve eserleriyle nesillere ışık tutan İlber Ortaylı’yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Tarihi sevdiren, düşünmeyi öğreten kıymetli hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."

Beşiktaş'ın açıklaması:

"Hayatını bilime adamış, Türk tarihçiliğinin mihenk taşlarından, toplumumuzun sevgisine mazhar olmuş tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı’nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

Trabzonspor'un açıklaması:

"Türk tarihçiliğinin önemli isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatından derin bir üzüntü duyduk.

Bilim ve kültür hayatımıza bıraktığı kıymetli mirasla daima saygıyla anılacak olan İlber Ortaylı’ya Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

