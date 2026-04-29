Ünlü oyuncu Kubilay Aka, vatani görevini yerine getirmek üzere bir ay önce kışlaya teslim olmuştu. Bugün askerden dönen Aka’nın yeni projesi belli oldu.

“Mercan Köşk” dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, yeni sezon için ATV ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanan yapımın oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak “İnci Taneleri” dizisinde “Cihan” karakteriyle dikkat çeken başarılı oyuncu Kubilay Aka’nın, dizinin başrol erkek karakteri “Aras”ı canlandıracağı kesinleşti.

Faro ve Sinehane yapım imzası taşıyan dizinin yönetmen koltuğunda Yahya Samancı’nın oturacağı öğrenilirken, hikâyenin yazar Ahunur Serdaroğlu’na ait olduğu belirtildi. Senaryo ekibinde ise Atilla Özel, Nalan Savaş Merter ve Nuriye Bilici’nin yer aldığı ifade edildi.

BUGÜN ASKERDEN DÖNÜYOR

Vatani görevini Bilecik’te tamamlayan Kubilay Aka’nın bugün İstanbul’a döneceği ve dönüşünün ardından dizinin hazırlık sürecine dahil olacağı konuşuluyor. Oyuncunun kısa süre içerisinde çekim öncesi çalışmalara başlayacağı bildirildi.

TARSUS’TA SET KURULACAK

Usta oyuncu Mehmet Özgür’ün “Esved” karakteriyle kadroda yer alacağı dizide, kadın başrol karakteri “Cemre”yi canlandıracak oyuncu ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Mayıs ayında sete çıkması planlanan “Mercan Köşk” dizisinin çekimlerinin ise Tarsus’ta gerçekleştirileceği açıklandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası