Ekonomist Şirin Sarı katıldığı canlı yayında altın piyasasında yaşanan sert düşüşleri ve jeopolitik risklerin ters tepen etkilerini değerlendirdi. Sarı, altının artık bir "kripto varlık" gibi hareket ettiğini belirterek yatırımcıları kısa vadeli geri çekilmelere karşı uyardı.

"JEOPOLİTİK RİSK BAŞLADI, ALTIN DÜŞTÜ" Şirin Sarı, normal şartlarda altını beslemesi gereken jeopolitik risklerin bu kez ters bir etkiye neden olduğunu vurguladı. Sarı, "Körfez ülkelerindeki savaş baskısı ve Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapalı olmasına rağmen altından çıkışlar görüyoruz. 2025 sonuna kadar süren Merkez Bankası alımlarındaki o iştahlı süreç yerini daha durağan bir tabloya bıraktı" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta 4800 dolar seviyesinin üzerinde kalamayan altının, bu hafta da 4700 doların altına sarktığını belirten Sarı, fiyatların 4600 dolar seviyelerine kadar gerilediğini söyledi. Haftalık bazda düşüşlerin hızlandığını ifade eden Sarı, gümüşte de kayıpların yüzde 3’e yaklaştığını aktardı. Altına olan talebin zayıfladığını belirten Sarı, özellikle ETF ve fon girişlerinin yavaşlamasının etkili olduğunu söyledi. Doların güçlü seyri ve altının faiz getirisi olmaması nedeniyle yatırımcıların daha riskli varlıklara yöneldiğini ifade eden Sarı, ABD borsalarında rekorların kırılmasının da bu süreci desteklediğini kaydetti.

Öte yandan uluslararası bankaların da beklentilerini aşağı yönlü revize ettiğini belirten Sarı, daha önce 5700 dolar seviyesinde olan tahminlerin 5200 dolara çekildiğini söyledi.

KISA VADEDE DÜŞÜŞ, UZUN VADEDE UMUT Altının orta ve uzun vadede yeniden yükseliş potansiyeli taşıdığını belirten Sarı, kısa vadede ise düşüş beklentisinin sürdüğünü dile getirdi. 4600 doların altına sarkılması durumunda 4100 hatta 3800 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade eden Sarı, geçmişten gelen fiyat boşluğunun (gap) da aşağı yönlü hareketi hızlandırabileceğini söyledi.

Sarı, piyasaların odağında ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politikalarının olduğunu belirtti. Özellikle haziran ayındaki faiz kararı ve olası başkan değişiminin altının yönü açısından belirleyici olacağını ifade etti ve şunları söyledi: "Çok hızlı bir hareketlenme görebiliriz ama bu senaryolar kısa vadeli sürebilir ve altında ikinci yarıya daha güçlü bir altınla da başlayabiliriz. O kısa vadeli süreç aslında belki 5-6 aya kadar uzayabilir ama altında sanki uzamayacakmış gibi görünüyor.

1-2 aylık süreç içerisinde riskli varlıklardan çıkış daha çok güvenli varlıklara doğru bir giriş şeklinde kendini gösterebilir ki savaşın daha etkilerini aslında daha konuşamıyoruz bile"

YATIRIMCIYA "MARGİN CALL" UYARISI Borsalarda yaşanabilecek olası bir satış dalgasının altını da vurabileceğini hatırlatan Şirin Sarı, yatırımcıları şu sözlerle uyardı: "Genel olarak Mayıs ayı yatırımcılar arasında şu şekilde geçebilir: Riskli varlıklarda özellikle borsalarda satışlar şeklinde kendini gösterebilir. Altında da tabii ki biz borsalarda satış gördüğümüzde ilk margin call çağrısında altın bozdurulduğu için altında da satışlar görüyoruz biliyorsunuz.

Altında da yine sert satışlar birlikte gelebilir ama yılın sonuna doğru yükselebilecek, önümüzdeki yıllarda yükselebilecek bir enstrüman olarak düşündüğümüzde yani altını yine olması gerektiği gibi uzun vadeli bir yatırım aracı gibi düşündüğümüzde yine portföylere eklenebilir. Ama bütün portföyü değerlendirmek açısından bence biraz merkez bankalarının politikalarını bu noktada izlemekte fayda var"

