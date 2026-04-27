Çağla ile Yeni Bir Gün programının yayın akışında yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Hafta içi her gün sabah kuşağında sevenleriyle buluşan Çağla Şikel, bugün izleyici karşısına çıkmadı. Peki, Çağla ile Yeni Bir Gün (Çağla Şikel) neden yok?

NOW TV'nin sevilen programı Çağla Şikel'in sunduğu "Çağla ile Yeni Bir Gün" 27 Nisan 2026 tarihinde ekrana gelmedi. Programın sıkı takipçileri Çağla Şikel ve programın yayınlanmama nedenini araştırıyor. 10.45 yayınlanması gereken programın yerine yayın akışında geçmiş sezon dizilerinden "Yasak Elma" dizisinin tekrar bölümü yayınlandı.

Programın sosyal medya hesaplarından ya da sunucu Çağla Şikel tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak haftalık yayın akışına göre programın planlanan şekilde ilerleyeceği ve 28 Nisan tarihinde kaldığı yerden devam edeceği görülüyor. İzleyiciler, yaşanan gelişmelere rağmen yayın akışında herhangi bir değişiklik olup olmayacağını merak ederken, mevcut bilgiler programın rutin takvimine uygun olarak ekranlara gelmeye devam edeceğine işaret ediyor.

