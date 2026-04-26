Küresel piyasalarda Fed kararları, ABD-İran görüşmeleri ve ekonomik verilerin etkisiyle değerli metallerde dalgalı seyir devam ederken, altın fiyatları haftayı düşüşle tamamladı. Üç haftalık yükseliş serisi sona ererken ons altın haftayı %2,6 değer kaybıyla 4.708 dolar seviyesinden kapattı.

Yatırımcılar “güvenli liman” olarak görülen altının yönünü merak ederken, ekonomist Volkan Dükancık'tan katıldığı canlı yayında dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Dükkancık, "Normalde savaş ortamında altının yükselmesini bekleriz ama bu kez piyasa esas güvenli limanın hala dolar olduğunu hatırladı. Jeopolitik risklerle birlikte dolara yönelim artınca, altın tarafında sert ve volatil bir düzeltme süreci yaşadık" dedi. Özellikle 5.400 dolarlardan 4.100 dolarlara kadar yaşanan bu geri çekilmenin, 1,5 yıllık hızlı yükselişin bir yorgunluğu olduğunu belirtti.

Ekonomiste göre bu geri çekilmede sadece jeopolitik gelişmeler değil, aynı zamanda faiz beklentilerindeki değişim ve dolar faizinin cazibesi de etkili oldu.

“2026 yılı altın için konsolidasyon dönemi olabilir” diyen Dükkancık açıklamasının devamında şunları söyledi: "ŞU AN ALGI FİYATLAMASI VAR" "2024 ve 2025 yılındaki hızlı yükselişler sonrası 2026 Altın için bir soluklanma ve konsolidasyon yılı. Muhtemelen bu yıl belli bir bant aralığında hareket ettiğini göreceğiz altının. Ama şu an benim son dönemde gördüğüm altın yatırımcıları tekrar morallenmeye başladı ve sanki savaş sönümlenirse tekrar böyle 5.000 dolarlara biz konuşmaya başlarız ama yeni zirveleri konuşmak için çok acele etmemek gerektiğini düşünüyorum.

Kısa vadede fiyatlamayı algılar belirler ama orta uzun vadede temel gerçekleri biz tekrar fiyatlamaya başlayacağız. Şu an hala algı fiyatlaması var. Algı fiyatlaması da bize neyi getiriyor? Aman dolara sığınalım, enflasyon tetiklenebilir, faiz arttırmak zorunda bırakabilir merkez bankalarını, altından uzak duralım fiyatlaması getirdi. Ama bir adım sonrasına baktığımızda tekrar küresel ölçekte enflasyon, petrol fiyatları, bütçe açıkları gibi unsurlar devreye girecek ve bunlar uzun vadede altının besleneceği makro gerçekler.

Dolayısıyla bu algı fiyatlaması geçtikten sonra piyasa tekrar temel gerçekleri fiyatlamaya başladığında ve doların da rezerv para birimi olma özelliğinin sorgulandığı sürece tekrar döndükten sonra ben altın fiyatlarının uzun vadede yönünün yukarı olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Ama kısa vadede bir konsolidasyon süreci devam edebilir. Ama 2026 sonu yada 2028'i düşünen yatırımcılar bence altın tarafına hala pozitif bakmaya devam edebilirler"

Yaz dönemine ilişkin değerlendirmede de bulunan ekonomist, düğün sezonunun geleneksel olarak talep oluşturduğunu ancak bu yıl talebin daha çok gram ve çeyrek altına kayabileceğini ifade etti. Jeopolitik risklerin azalması halinde ise gram altında 7.500 TL seviyelerinin yeniden gündeme gelebileceğini dile getirdi.

ALTINI BİRİKTİRME DÖNEMİ "2026’yı altın nasıl kapatır?" sorusuna ise uzman isim şu cevabı verdi: 2026 yılı benim için konsolidasyon yılı. 4.500 – 5.500 dolar bandı önemli. 4.500 dolar altı alım fırsatı, 5.500 üstü ise satış baskısı olarak değerlendirilebilir.

2027 ve sonrasını soracak olursanız uzun vadede altın yukarı gitmeye devam edecek. Özellikle tekrar edeyim gram cinsinden altın. Çünkü burada Türkiye'deki enflasyonun önümüzdeki bir iki yıl daha %202'ler düzeyinde kalmasını bekliyoruz. Bu dolar TL'de de benzer ölçüde değer kaybını beraberinde getirip gram cinsinden altında da yukarı yönlü hareketi destekleyecektir. Özetle önümüzdeki 6 ay bence altından çok beklenti içerisinde olmak için doğru bir dönem değil. Altın biriktirmek için ama doğru bir dönem. Uzun vadede ise altın yönünü yukarı çevirmeye devam eder. Özellikle Türkiye’de gram altın tarafı enflasyon nedeniyle pozitif kalmaya devam eder.

