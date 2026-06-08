İhlas Haber Ajansı
Anasınıfı öğretmeninin gizemli ölümü! Evde cansız bedenini buldular
Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yapan anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan, evinde ölü bulundu. Genç kadının ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
Özetle DinleAnasınıfı öğretmeninin gizemli ölümü! Evde cansız ...
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Yaşam az önce
Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Soğanlıtepe İlkokulu'nda görev yapan anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan'ın evinde cansız bedeni bulundu.
- Öğretmen Irmak Ayşe Koparan'dan haber alamayan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
- Polis ekipleri, Ağrı il merkezindeki ikamete sevk edildiğinde Koparan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
- Koparan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
- Olayla ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
- Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce de olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirildi.
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Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Soğanlıtepe İlkokulunda anasınıfı öğretmeni olarak görev yapan Irmak Ayşe Koparan'dan haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
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EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU
İhbar üzerine Ağrı il merkezindeki ikamete sevk edilen polis ekipleri, eve girdiklerinde Koparan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Koparan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce de olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.
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