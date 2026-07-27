Aile Bakanlığının koordinasyonunda “Takip Merkezi” niteliğinde veri ve analiz platformu kuruluyor. Evlilik, doğurganlık ve nüfus değişimleri düzenli olarak incelenecek. Elde edilecek sonuçlar, toplumsal refahı artıracak yeni adımlara yön verecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan “Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi” ile aile ve nüfus yapısındaki değişimler düzenli izlenecek, bu değişimlerin kök sebepleri analiz edilerek birey, aile ve toplumsal refah üzerindeki sonuçları incelenecek.

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İnsan odaklı ve aile merkezli bir anlayışla nesillerin geleceğini güvence altına almayı hedefleyen, bütüncül bir yol haritası sunacak olan belge, “aile kurumu ve nesillerin muhafazası”, “evlilik müessesesinin teşviki”, “doğurganlık hızının artırılması”, “gençlerin nitelikli yetiştirilmesi ve yaşlı refahının sağlanması” ile “kırsalın yerinde kalkınması ve nüfusun dengeli dağılımı” olmak üzere beş stratejik öncelik etrafında şekillendirildi.

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Süreç içerisinde aile ve nüfus yapısındaki değişimler düzenli izlenecek, bu değişimlerin kök nedenleri analiz edilecek ve birey, aile ve toplumsal refah üzerindeki sonuçları incelenecek.

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