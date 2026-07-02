Evlilik kredisi desteğinde kapsam genişlerken yeni teşvikler de devreye alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk sahibi olan çiftlerin kredi ödemelerinin 12 ay erteleneceğini, iki çocuk sahibi olanların ise kredi borcunun tamamen silineceğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, katıldığı "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi Evlilik Öncesi Eğitim Programı"nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği söz doğrultusunda 2024 yılında Aile ve Gençlik Fonu kapsamında "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"ni hayata geçirdiklerini anımsattı.

"Deprem bölgesinden başlattığımız projeyi, 2025 Aile Yılı vesilesiyle 81 ilimizde yaygınlaştırdık. Aynı yıl içinde, daha fazla gencimizin projeden yararlanması için gelir kriterini daha kapsayıcı hale getirdik. Sonrasında verdiğimiz destek tutarını, gençlerimizin yuva kurma süreçlerine daha fazla katkı sunacak şekilde artırdık.

Bakan Göktaş duyurdu! Çocuk sahibi olan çiftlere kredi müjdesi

Bu yıl ocak ayından itibaren ödeme miktarını 18-25 yaş aralığındaki çiftler için 250 bin lira, 26-29 yaş aralığındaki çiftler için 200 bin lira olarak güncelledik. Proje kapsamında, 161 bin gencimize 14 milyar lira kredi desteğini aktardık. Gençlerimizden gelen evlat haberleriyle ailelerimizin sevincine bir kez daha ortak olduk. Bu yuvalarda, bugüne kadar evlendirdiğimiz gençlerden 13 bin 984 yavrumuz dünyaya gözlerini açtı."

Bakan Göktaş duyurdu! Çocuk sahibi olan çiftlere kredi müjdesi

DESTEKLER SÜRECEK

Göktaş, Aile ve Nüfus 10 Yılı'nın en anlamlı adımlarının kurulan yuvalarda atılacağını, çiftlerin birbirine verdiği desteğin yuvayı sağlam zemine taşıyacağını, kendilerinin de bu yolculukta desteklerini sürdüreceğini kaydetti.

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Bakan Göktaş duyurdu! Çocuk sahibi olan çiftlere kredi müjdesi

12 AY ERTELEMELİ KREDİ

Konuşmasının sonunda projeden yararlanan çiftlerin Türkiye İş Kurumu'nun programlarında öncelikli olacağını söyleyen Göktaş, "Bir sonraki sosyal konut projesinde bu krediden faydalanan çiftlerimiz öncelikli olacak. Çocuk sahibi olanlara krediyi 12 ay erteliyoruz. 2 çocuk sahibi olanların kredisini sıfırlıyoruz. Doğum yardımlarımızla annelere destek oluyoruz. Doğum izinlerimizi 24 haftaya çıkardık. Gündüz çocuk bakım evlerini çoğalttık" bilgisini paylaştı.

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