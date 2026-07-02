36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi Ankara'da kapsamlı güvenlik tedbirleri devreye alınıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 56 bin 288 personelin görev yapacağını açıklarken, zirve süresince kapatılacak yol ve caddeleri de tek tek sıraladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ‘Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın dördüncüsüne katıldı.

Bakan Çiftçi 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin alınan güvenlik tedbirlerini milletvekilleriyle paylaştı.

60 BİNE YAKIN PERSONEL GÖREV ALACAK

Bakan Çiftçi, "Toplamda 56 bin 288 personelimiz görev yapacak. Bunların 48 bin 841’i emniyet personelimizden, 7 bin 447'si de Jandarma Genel Komutanlığımızın personelinden oluşuyor. Ayrıca 4 bin 405 ekip veya tim de bu tedbirler kapsamında görev alacaklardır. Zirvenin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir koordinasyon merkezi oluşturuldu’’ dedi.

VATANDAŞLAR EN AZ DÜZEYDE ETKİLENECEK

Alınan güvenlik tedbirlerinin vatandaşların günlük hayatını en az düzeyde etkileyecek şekilde planlandığını belirten Bakan Çiftçi, "Trafik akışının da mümkün olan en kısa sürede normale dönmesi için tüm hazırlıklar büyük ölçüde tamamlanmıştır’’ dedi.

Ankara NATO Zirvesi'ne hazırlanıyor! Bakan Çiftçi alınan tedbirleri açıkladı: İşte kapatılacak yollar

Alınan tedbirlerin geçici bir tedbir olduğunu belirten Bakan Çiftçi, ‘’Yalnızca ortak güvenliğimiz için uygulandığını da ifade etmek istiyorum’’ dedi. Güvenlik tedbirlerinin sadece sahada olmadığı belirten Bakan Çiftçi, ‘’Suç ve suçlularla mücadele amacıyla siber ortamda da 7-24 sanal devriye faaliyetlerimiz devam ediyor. Bunun için de ekstradan, fazladan toplam 639 personel görevlendirildi. Onlar da sanal devriyelerine devam ediyorlar’’ açıklamasında bulundu.

52 LİDER ANKARA'DA OLACAK

Ankara’da düzenlenecek organizasyonun diplomatik ve güvenlik boyutunun önemine değinen Bakan Çiftçi, "NATO Liderler Zirvesi'ne 32 müttefik ülkenin yanı sıra 9 da davetli ülke olmak üzere toplam 41 ülkeden 52 liderin katılması bekleniyor. Bu ölçekte bir organizasyon sadece diplomatik açıdan değil, güvenlik bakımından da en üst düzeyde planlama ve koordinasyon zorunlu kılmaktadır" dedi.

Ankara NATO Zirvesi'ne hazırlanıyor! Bakan Çiftçi alınan tedbirleri açıkladı: İşte kapatılacak yollar

KOORDİNASYON MERKEZLERİ OLUŞTURULDU

Zirve kapsamında kurulan koordinasyon merkezlerine ilişkin de bilgiler paylaşan Bakan Çiftçi, "Zirvenin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için Ankara Valiliği bünyesinde ve İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir koordinasyon merkezi oluşturuldu. Hem Ankara Valiliğimiz hem de İçişleri Bakanlığımız konuyu yakından hassasiyetle takip ediyor" açıklamasında bulundu.

ÇEVRE İLLERDE DE TEDBİRLER ALINDI

Zirve kapsamında görev alacak personel sayılarını ve coğrafi güvenlik çemberinin detaylarını açıklayan Çiftçi, "Ankara ilindeki yol kontrol arama noktalarında ve komşu illerle de koordinasyonun sağlanması için planlamalarımız tamamlandı. Tedbirlerimiz sadece Ankara ile sınırlı değil, Ankara'yı çevreleyen illerle de oralarda da alınacak olan tedbirler var. Hatta bir üçüncü kuşak illerimizde de planlanan tedbirlerimiz var" ifadelerini kullandı.

Ankara NATO Zirvesi'ne hazırlanıyor! Bakan Çiftçi alınan tedbirleri açıkladı: İşte kapatılacak yollar

24 SAAT ESASI İLE ÇALIŞILACAK

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve intikal güzergahlarındaki personel dağılımını paylaşan Bakan Çiftçi, "Esenboğa-Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasındaki güzergahta toplam 3 bin 926 personel görev yapacak. Mürted Ankara, yeni açılan Ankara Havaalanı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında da alınan tedbirlerde bin 742 personel görev almış olacak’’ şeklinde konuştu.

Zirve kapsamında 24 saat esası ile çalışılacağını ifade eden Bakan Çiftçi, "Havalimanları 3 tane, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve güzergahlar ve otellerde yaşanması muhtemel olaylara karşı gerekli arama, tarama, trafik ve güvenlik kontrol noktalarının verimli bir şekilde ve minimum seviyede sürede tamamlanabilmesi için 24 saat esasına göre personel, araç, gereç ve köpekli unsurlarımız görevlendirilmiş durumda" dedi.

Ankara NATO Zirvesi'ne hazırlanıyor! Bakan Çiftçi alınan tedbirleri açıkladı: İşte kapatılacak yollar

KAPATILACAK YOLLARI AÇIKLADI

NATO Liderler Zirvesi süresince kapatılacak yolları ise şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi - ATO Congresium çevresinde Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Alparslan Türkeş Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Bestepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi ile 2169 ve 2170 sokaklar trafiğe kapatılacaktır.

Alegria Business Hotel çevresinde 286. Sokak ve 350. Sokak kapatılacaktır.

Crowne Plaza Hotel çevresinde 173. Cadde, 171. Cadde ve 172. Cadde kapatılacaktır.

Divan Hotel çevresinde Kişinev Caddesi, Jose Marti Caddesi, 720. Sokak ve 721. Sokak trafiğe kapatılacaktır.

Wyndham Grand - Mercure - Mövenpick otelleri çevresinde Yaşam Caddesi, Adalet Sokak, 5. Sokak, Nergiz Sokak, 4. Sokak, 3. Sokak ve 1. Sokak kapatılacaktır.

HiltonSA - Sheraton - Lugal otelleri çevresinde Tahran Caddesi, Arjantin Caddesi, İran Caddesi, Polonya Caddesi, Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak, Boğaz Sokak, Billur Sokak, Bülten Sokak ve Güniz Sokak trafiğe kapatılacaktır.

InterContinental Hotel çevresinde Atatürk Bulvarı'nın John F. Kennedy Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü ile Gülözü Sokak kapatılacaktır.

JW Marriott Hotel çevresinde Ufuk Üniversitesi Caddesi, 1443. Sokak ve 1452. Sokak trafiğe kapatılacaktır.

Metropolitan Hotel çevresinde ise 1377. Sokak, 1380. Sokak ve 1381. Sokak ile birlikte bunlara bağlanan tüm yollar trafiğe kapatılacaktır. Yaya geçişlerinde herhangi bir kısıtlama yaşanmayacaktır."

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