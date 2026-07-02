Anadolu Ajansı
Dışişleri'nden Suriye'deki saldırıya sert tepki!
Suriye'nin başkenti Şam'daki bombalı terör saldırısına Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, saldırıya ilişkin "Suriye’nin başkenti Şam’ın Hicaz bölgesinde gerçekleştirilen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınıyoruz" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, "Suriye’nin başkenti Şam’ın Hicaz bölgesinde gerçekleştirilen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınıyoruz" açıklamasına yer verdi.
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