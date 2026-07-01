Kazakistan kökenli milyarder Timur Turlov'un kurduğu uluslararası finans ve yatırım holdingi Freedom Holding, Türkiye'den bir bankayı satın alıyor. Yüzde 99,32'lik hissenin devri için BDDK ile Rekabet Kurumu'ndan onay çıktı. İşte detaylar...

Kazakistan kökenli milyarder Timur Turlov tarafından kurulan uluslararası finans ve yatırım holdingi Freedom Holding Corp., Türkiye bankacılık sektöründeki en önemli satın almalardan biri için kritik eşiği aştı.

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ONAY ÇIKTI

Freedom Holding'in Türkiye iştiraki Freedom Finansal Hizmetler A.Ş., Turkish Bank A.Ş.'nin sermayesinin yüzde 99,32'sini devralmasına ilişkin süreçte hem Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) hem de Rekabet Kurumu'nun onayını aldı. Böylece satın alma işlemi tamamlanma aşamasına geldi.

Kazak milyarder Türk bankasını satın alıyor! BDDK ve Rekabet Kurumu'ndan onay çıktı

SATIN ALMA NEYİ KAPSIYOR?

Şubat 2026'da imzalanan hisse devir sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen işlem yalnızca Turkish Bank A.Ş.'yi kapsıyor. TurkishBank Grubu'nun Birleşik Krallık ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bankacılık faaliyetleri ile diğer grup varlıkları ise satışın dışında bırakıldı.

1982 yılından bu yana faaliyet gösteren Turkish Bank'ın satın alma işleminin tamamlanmasının ardından, banka Türkiye'deki düzenleyici otoritelerin gözetiminde faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek. Freedom Holding ise bankanın dijital dönüşümünü hızlandırmayı, ürün yelpazesini genişletmeyi ve teknoloji odaklı finansal hizmetlerini Türkiye pazarına taşımayı hedefliyor.

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KAZAKİSTAN MODELİNİ UYGULAYACAK

Freedom Holding Kurucusu ve CEO'su Timur Turlov, Türkiye'nin grup açısından stratejik öneme sahip bir pazar olduğunu belirterek, Kazakistan'da başarıyla uyguladıkları dijital finans ekosistemi modelini Türkiye'ye taşımayı amaçladıklarını ifade etti. Turlov, banka satın alımının bu hedef doğrultusunda önemli bir temel oluşturduğunu vurguladı.

Holding, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) gerekli faaliyet izinlerinin tamamlanmasının ardından bankacılık, yatırım ve sermaye piyasası hizmetlerini tek çatı altında sunan entegre bir finansal ekosistem oluşturmayı planlıyor. Uzun vadede ise bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra sigortacılık, ödeme sistemleri ve farklı dijital hizmet alanlarında da büyüme hedefleniyor.

Kazak milyarder Türk bankasını satın alıyor! BDDK ve Rekabet Kurumu'ndan onay çıktı

"TÜRKİYE STRATEJİK ÖNEME SAHİP BİR PAZAR"

Freedom Holding Corp. Kurucusu ve CEO'su Timur Turlov, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Türkiye, Freedom için stratejik öneme sahip bir pazar ve bu pazara, nasıl bir yapı inşa etmek istediğimize dair net bir vizyonla giriyoruz, Kazakistan'da, dijital bir ekosistemin insanların günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası hâline gelebileceğini kanıtladık. Freedom SuperApp, lansmanından itibaren iki yıldan kısa bir süre içinde 5,67 milyon kullanıcıya ulaşarak ülkenin en hızlı büyüyen dijital hizmeti oldu. Finansal hizmetleri ve ileri teknolojiye dayalı dijital ürünleri, birbirini tamamlayan ve karşılıklı olarak güçlendiren tek bir platformda bir araya getirdik. Şimdi bu deneyimi, potansiyel müşteri kitlesinin Kazakistan'a kıyasla dört ila beş kat daha büyük olduğu Türkiye pazarına taşımayı amaçlıyoruz. Banka satın alımı, başarısı kanıtlanmış bu modeli ölçeklendirebilmemiz için gerekli temeli oluştururken, BDDK onayı da bu yapının dünyanın en dinamik pazarlarından birinde hayata geçirilmesi yolunda önemli bir kilometre taşını temsil ediyor."

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