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Ekonomi

Borsa haftayı yükselişle kapattı! En çok kazandıran yatırım fonu belli oldu

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Borsa haftayı yükselişle kapattı! En çok kazandıran yatırım fonu belli oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 40,03 puan artarak 14.172,26 puandan kapandı. Borsadaki yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 3,41 ile 'Kıymetli Maden Fonları' oldu.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 40,03 puan artarak 14.172,26 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5,21 puan ve yüzde 0,04 artışla 14.137,44 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.092,84 puanı, en yüksek 14.249,99 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 değer kazanarak 14.172,26 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 5,55 puan ve yüzde 0,03 artışla 16.029,11 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,31, mali endeks yüzde 0,50 ve sanayi endeksi yüzde 0,66 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,68 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 44'ü prim yaptı, 56'sı geriledi. ASELSAN, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Astor Enerji ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Borsa haftayı yükselişle kapattı! En çok kazandıran yatırım fonu belli oldu
Başlık ResmiBorsa haftayı yükselişle kapattı! En çok kazandıran yatırım fonu belli oldu

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 387 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 387 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,3 düşüşle 6 milyon 722 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,67, bileşik getirisi yüzde 41,22 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 47,6872, satışta 47,8783 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 47,6524, satışta 47,8434 lira olarak belirlemişti.

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Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1581, sterlin/dolar paritesi 1,3549 ve dolar/yen paritesi 159,0 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da ekim vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 0,8 artışla 87,7 dolardan işlem görüyor.

Borsa haftayı yükselişle kapattı! En çok kazandıran yatırım fonu belli oldu
Başlık ResmiBorsa haftayı yükselişle kapattı! En çok kazandıran yatırım fonu belli oldu

EN ÇOK KAZANDIRAN FON HANGİSİ?

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,81, emeklilik fonları yüzde 1,28 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 3,41 ile “Kıymetli Maden Fonları” oldu.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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