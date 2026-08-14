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Spor

Hull City'den Konyaspor'a transfer: 3 yıllık imza

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Hull City'den Konyaspor'a transfer: 3 yıllık imza

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Hull City'den genç forvet Enis Destan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Konyaspor, 24 yaşındaki forvet oyuncusu Enis Destan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz hazır bulundu. Yeşil-beyazlıların internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Enis Destan'a hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Enis Destan
Başlık ResmiEnis Destan

ENİS DESTAN'IN KARİYERİ

Altınordu Akademi'de futbol hayatına başlayan Enis Destan, Trabzonspor, Warta Pozna, Hull City ve Westerlo kulüplerinde forma giydi. Enis Destan, yeşil-beyazlı ekipte 94 numaralı formayı terletecek.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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