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Samsun’da felaket! 30 mahalleyi birden vurdu, ekipler sahaya indi

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Samsun’da felaket! 30 mahalleyi birden vurdu, ekipler sahaya indi

Samsun’un Çarşamba ilçesinde etkili olan kuvvetli yağışlar tarım alanlarında zarara yol açtı. Su baskınlarından etkilenen yaklaşık 30 mahallede sebze, sera ve fındık bahçelerindeki hasarın belirlenmesi için ekipler sahada çalışma yürütüyor.

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Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yoğun yağışın ardından üreticilerden gelen ihbarlar doğrultusunda tarım alanlarında meydana gelen zararların tespiti amacıyla çalışmalara devam ediyor. İl Müdürü Kemal Yılmaz, İlçe Müdürü İsmail Yıldız, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, teknik personel ve ilgili mahalle muhtarlarının katılımıyla yağıştan etkilenen yaklaşık 30 mahallede incelemelerde bulundu.

Samsun’da felaket! 30 mahalleyi birden vurdu, ekipler sahaya indi
Başlık ResmiSamsun’da felaket! 30 mahalleyi birden vurdu, ekipler sahaya indi

30 MAHALLEDE HASAR TESPİT ÇALIŞMASI

İncelemeleri sonrası açıklama yapan Yılmaz, "İlimizde etkili olan kuvvetli yağışlar sonucunda özellikle denize yakın kesimlerde su baskınları meydana gelmiş ve tarımsal üretim alanlarında önemli zararlar oluşmuştur. Yapılan ilk gözlemlerde açık alanda ve seralarda sebze yetiştiriciliği yapılan alanlar ile fındık bahçelerinde su baskınlarından kaynaklı hasarlar tespit edilmiştir. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz teknik ekipleri sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Hasar tespit ekiplerimizin yapacağı detaylı incelemeler sonucunda meydana gelen zararların boyutu kayıt altına alınacak ve gerekli işlemler titizlikle yürütülecektir" dedi.

Samsun’da felaket! 30 mahalleyi birden vurdu, ekipler sahaya indi
Başlık ResmiSamsun’da felaket! 30 mahalleyi birden vurdu, ekipler sahaya indi

TARIM ALANLARI VE FINDIK BAHÇELERİ ZARAR GÖRDÜ

"Tarım sigortası (TARSİM) yaptırmış olan üreticilerin zararları, TARSİM eksperleri tarafından yapılacak tespitlerin ardından ilgili mevzuat çerçevesinde karşılanacaktır" diyen Yılmaz, şunları söyledi: "Tarım sigortası bulunmayan üreticilerimizin ise hasar tespit çalışmaları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz tarafından yürütülmektedir. Yaşanan bu olumsuzluk, doğal afetlere karşı tarım sigortasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Samsun’da felaket! 30 mahalleyi birden vurdu, ekipler sahaya indi
Başlık ResmiSamsun’da felaket! 30 mahalleyi birden vurdu, ekipler sahaya indi

ÜRETİCİLERE TARSİM ÇAĞRISI

Üreticilerimizin emeklerini ve gelirlerini güvence altına alabilmeleri adına TARSİM kapsamında tarım sigortası yaptırmalarını önemle tavsiye ediyoruz. Ekiplerimiz sahadaki çalışmalarına aralıksız devam etmekte olup, üreticilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.

Samsun’da felaket! 30 mahalleyi birden vurdu, ekipler sahaya indi
Başlık ResmiSamsun’da felaket! 30 mahalleyi birden vurdu, ekipler sahaya indi

Kuvvetli yağışlardan etkilenen tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, zarar gören vatandaşlarımıza en kısa sürede gerekli destek süreçlerinin tamamlanmasını temenni ediyorum."

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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