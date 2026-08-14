Yeni Zelanda'dan geldiler, Sivas'ta Müslüman oldular!

Türkiye’yi bisikletleriyle gezen Yeni Zelandalı 5 arkadaş, Sivas’ın Tatlıcak köyünde konuk edildikleri esnada gördükleri içten ilgiden etkilenerek İslam dinini araştırmaya karar verdi. Köy imamıyla bir araya gelen gençler, İslam hakkında verilen bilgilerin ardından camide kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Genç turistler, köylülere teşekkür ederek turlarına devam etti.

Sivas merkeze bağlı Tatlıcak köyüne bisikletleriyle gelen 5 Yeni Zelandalı genç turist, köy sakinlerinin kendilerine gösterdiği misafirperverlikten etkilenerek İslam'ı seçti.

Bisikletleriyle Türkiye'yi gezen turistler, Tatlıcak köyüne geldiklerinde köylüler tarafından misafir edildi. Yemek ikram edilen ve ihtiyaçları karşılanan gençler, kendilerine gösterilen ilgiden ve Türk misafirperverliğinden etkilendi.

YENİ ZELANDALI TURİSTLER MÜSLÜMAN OLDU

Yaşananların ardından İslam dinini merak ettiklerini ve Müslüman olmak istediklerini dile getiren 5 arkadaş köy imamıyla birlikte camide bir araya geldi. İmam tarafından İslam dini ve Müslümanlık hakkında bilgiler verildi. Gerçekleştirilen sohbetin ardından 5 Yeni Zelandalı, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Yeni Zelandadan geldiler, Sivasta Müslüman oldular!

"MİSAFİRPERVERLİĞİMİZDEN ÇOK ETKİLENDİLER VE MÜSLÜMAN OLMAK İSTEDİLER"

Turistlere ikramlarda bulunduklarını ifade ededen Köy muhtarı Sebahattin Kaya, "Bu 5 arkadaş Yeni Zelanda'dan gelmişler. Buradan geçerken de bizim köyümüze geldiler, misafirperverliğimizi gördüler. Kendilerini buyur ettik, yemek ikram ettik. Onlar söylemeden ne ihtiyaçları varsa karşılamaya çalıştık. Bisikletle geziyorlardı, karınlarını doyurduk. Bizim misafirperverliğimizden çok etkilendiler ve Müslüman olmak istediklerini dile getirdiler." dedi.

Kaya, "Cami imamımızla birlikte camide toplandık. İmamımız bu 5 arkadaşımıza İslam'ı anlattı, dinimiz hakkında bilgiler verdi. Anlatılanlardan memnun kaldılar ve imamımızın rehberliğinde kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldular. Birkaç saat sonra köyümüzden ayrıldılar ve bizlere teşekkür ettiler. Bu beş arkadaşımızın İslam'la şereflenmesine vesile olduğumuz için bizler de çok memnun kaldık." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Sivas Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSISivas

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