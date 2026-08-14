Galatasaray, 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi lig aşamasından itibaren temsil edecek. Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman merak edilirken sarı-kırmızılı takımın Avrupa'nın en önemli kulüp organizasyonundaki ilk karşılaşmasının tarihi ise lig aşaması kura çekiminin ardından kesinleşecek.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde 36 takım lig aşamasında mücadele edecek. Galatasaray da bu aşamada toplam 8 karşılaşmaya çıkacak. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? İşte, 2026-2027 lig aşaması maç tarihleri...

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? 2026-2027 lig aşaması maç tarihleri

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray'ın 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçının tarihi henüz kesinleşmedi. Sarı-kırmızılı ekibin rakipleri, 27 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek lig aşaması kura çekiminin ardından belli olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maç haftası 8-10 Eylül 2026 tarihleri arasında oynanacak. Galatasaray'ın hangi gün ve saatte sahaya çıkacağı ise kura ve fikstür düzenlemesinin ardından açıklanacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? 2026-2027 lig aşaması maç tarihleri

ŞAMPİYONLAR LİGİ LİG AŞAMASI MAÇLARI NE ZAMAN?

Maç Günü: 8-10 Eylül 2026

Maç Günü: 13-14 Ekim 2026

Maç Günü: 20-21 Ekim 2026

Maç Günü: 3-4 Kasım 2026

Maç Günü: 24-25 Kasım 2026

Maç Günü: 8-9 Aralık 2026

Maç Günü: 19-20 Ocak 2027

Maç Günü: 27 Ocak 2027





Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? 2026-2027 lig aşaması maç tarihleri

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEME AŞAMASI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi eleme aşaması play-off maçları 16-17 ve 23-24 Şubat 2027 tarihlerinde oynanacak.

Son 16 turu karşılaşmaları 9-10 ve 16-17 Mart'ta yapılacak. Çeyrek final maçları 6-7 ve 13-14 Nisan tarihlerinde oynanırken, yarı final mücadeleleri 27-28 Nisan ile 4-5 Mayıs 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? 2026-2027 lig aşaması maç tarihleri

2027 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun finali 5 Haziran 2027 Cumartesi günü oynanacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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