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Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? 2026-2027 lig aşaması maç tarihleri

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? 2026-2027 lig aşaması maç tarihleri
Fotoğraf Başlığı Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Galatasaray, 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi lig aşamasından itibaren temsil edecek. Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman merak edilirken sarı-kırmızılı takımın Avrupa'nın en önemli kulüp organizasyonundaki ilk karşılaşmasının tarihi ise lig aşaması kura çekiminin ardından kesinleşecek.

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Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde 36 takım lig aşamasında mücadele edecek. Galatasaray da bu aşamada toplam 8 karşılaşmaya çıkacak. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? İşte, 2026-2027 lig aşaması maç tarihleri...

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? 2026-2027 lig aşaması maç tarihleri
Başlık ResmiGalatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? 2026-2027 lig aşaması maç tarihleri

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray'ın 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçının tarihi henüz kesinleşmedi. Sarı-kırmızılı ekibin rakipleri, 27 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek lig aşaması kura çekiminin ardından belli olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maç haftası 8-10 Eylül 2026 tarihleri arasında oynanacak. Galatasaray'ın hangi gün ve saatte sahaya çıkacağı ise kura ve fikstür düzenlemesinin ardından açıklanacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? 2026-2027 lig aşaması maç tarihleri
Başlık ResmiGalatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? 2026-2027 lig aşaması maç tarihleri

ŞAMPİYONLAR LİGİ LİG AŞAMASI MAÇLARI NE ZAMAN?

Maç Günü: 8-10 Eylül 2026
Maç Günü: 13-14 Ekim 2026
Maç Günü: 20-21 Ekim 2026
Maç Günü: 3-4 Kasım 2026
Maç Günü: 24-25 Kasım 2026
Maç Günü: 8-9 Aralık 2026
Maç Günü: 19-20 Ocak 2027
Maç Günü: 27 Ocak 2027

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? 2026-2027 lig aşaması maç tarihleri
Başlık ResmiGalatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? 2026-2027 lig aşaması maç tarihleri

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEME AŞAMASI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi eleme aşaması play-off maçları 16-17 ve 23-24 Şubat 2027 tarihlerinde oynanacak.

Son 16 turu karşılaşmaları 9-10 ve 16-17 Mart'ta yapılacak. Çeyrek final maçları 6-7 ve 13-14 Nisan tarihlerinde oynanırken, yarı final mücadeleleri 27-28 Nisan ile 4-5 Mayıs 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? 2026-2027 lig aşaması maç tarihleri
Başlık ResmiGalatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? 2026-2027 lig aşaması maç tarihleri

2027 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun finali 5 Haziran 2027 Cumartesi günü oynanacak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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