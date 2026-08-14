Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçı ne zaman? Süper Lig'de ilk haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu bugün oynanacak karşılaşmayla başlıyor. Yeni sezonun ilk haftasında futbolseverleri birbirinden önemli mücadeleler bekliyor. Son şampiyon Galatasaray, sezonun açılışında Çorum FK'yi konuk ederken, Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Beşiktaş ise ilk hafta mücadelesinde sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. İşte, Süper Lig'de ilk haftanın programı...

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor da deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. 14 Ağustos Cuma günü başlayacak ilk hafta maçları 17 Ağustos Pazartesi günü oynanacak Samsunspor-Göztepe karşılaşmasıyla tamamlanacak. Peki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçları ne zaman, saat kaçta? İşte Süper Lig'de 1. haftanın maç programı..

Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçenin maçı ne zaman? Süper Ligde ilk haftanın programı

GALATASARAY, FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'UN MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig 1. hafta maç programı:

14 Ağustos Cuma: Galatasaray - Çorum FK | 21.30

15 Ağustos Cumartesi: Kasımpaşa - Trabzonspor | 19.00

15 Ağustos Cumartesi: Konyaspor - Çaykur Rizespor | 19.00

15 Ağustos Cumartesi: Gaziantep FK - Alanyaspor | 21.30

15 Ağustos Cumartesi: Gençlerbirliği - Fenerbahçe | 21.30

16 Ağustos Pazar: İstanbul Başakşehir - Kocaelispor | 19.00

16 Ağustos Pazar: Amed SF - Erzurumspor FK | 21.30

16 Ağustos Pazar: Beşiktaş - Eyüpspor | 21.30

17 Ağustos Pazartesi: Samsunspor - Göztepe | 21.30

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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