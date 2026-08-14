Beşiktaş'a 58 ülkeden 204 futbolcu: Son imzayı Dusan Vlahovic attı

Beşiktaş'ın uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı yıldız golcü Dusan Vlahovic siyah-beyazlı kulübün tarihindeki 204'üncü yabancı futbolcu oldu.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Juventus'tan ayrılan Dusan Vlahovic’i kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, Sırp futbolcu Vlahovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki santrfor, siyah-beyazlıların tarihindeki 204'üncü yabancı futbolcu oldu.

Beşiktaş, bugüne kadar 58 farklı ülkeden 204 futbolcuyu renklerine bağladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR SPOR Leandro Trossard bir ilki yaşadı: Beşiktaş taraftarından büyük destek

VLAHOVIC'İN KARİYERİ

2014-2015 sezonunda ülkesinin takımı OFK Beograd’da profesyonel futbol hayatına başlayan Vlahovic, ardından Partizan’ın U17 ve U19 takımlarında top koşturduktan sonra 2015-2016’da A takıma yükseldi. 2018-2019'da Serie A takımı Fiorentina’ya transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, burada Beşiktaş’ın mevcut teknik direktörü Vincenzo Italiano ile de çalışma fırsatı buldu. Fiorentine’da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Vlahovic, 85 milyon euro bonservis bedeliyle 2021-2022 sezonunda Juventus’un yolunu tuttu. Juventus ile 4 sezonda tüm kulvarlarda 168 mücadeleye çıkan başarılı futbolcu, 68 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.

Dusan Vlahovic, 2016-2017 sezonunda Partizan ile Sırbistan Ligi’nde şampiyonluk elde ederken; 2023-2024’te Juventus'ta İtalya Kupasını kazandı. 2021-2022’de "Serie A’da sezonun oyuncusu" ve 2024 yılında "Sırbistan’da yılın futbolcusu" seçilen Vlahovic, 2021-2022 sezonunda İtalya Kupası’nda gol kralı oldu.

Vincenzo Italiano ile Vlahovic, Fiorentina'da birlikte çalışmıştı.

MİLLİ TAKIMDA 16 GOL

2020 yılından bu yana Sırbistan Milli Takımı ile 41 müsabakada görev alan Vlahovic, 16 gol ve 8 asist ile takımına katkı sağladı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) C Grubu’nda İngiltere, Slovenya ve Danimarka maçlarında forma giyen Dusan, gol ya da asist üretemedi.

BU SEZON 7'NCİ TRANSFER

Siyah-beyazlı ekip, yaz transfer döneminde takımı güçlendirmeye devam ediyor. Fransız sol bek Kassoum Ouattara ile ilk transferini gerçekleştiren siyah-beyazlılar, daha sonra kanat oyuncusu İlhan Fakılı ile kaleciler Doğan Alemdar ve Alexander Nübel'in yanında milli orta saha Salih Özcan'ı renklerine bağladı. Ardından Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard'ı kadrosuna katan Beşiktaş, son olarak da yıldız santrfor Dusan Vlahovic ile bu sezonki 7'nci transferini gerçekleştirdi.

TOSIC VE LJAJIC'TEN SONRA 3'ÜNCÜ SIRP OYUNCU

Dusan Vlahovic, siyah-beyazlıların tarihindeki 3'üncü Sırbistanlı futbolcu oldu. Siyah-beyazlı takımda forma giyen diğer Sırbistanlı futbolcular Dusko Tosic ve Adem Ljajic oldu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası