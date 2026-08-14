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Spor

Ülke puanında büyük avantaj: Beşiktaş yine kazandı, UEFA sıralaması güncellendi

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Ülke puanında büyük avantaj: Beşiktaş yine kazandı, UEFA sıralaması güncellendi

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turu rövanşında Beşiktaş, sahasında Hradec Kralove'yi 1-0 () Çekya'daki ilk maçı da aynı skorla kazandı) mağlup etti. Bu sezon 4'te 4 yapan siyah-beyazlılar, play-off turuna adını yazdırdı. 13 Ağustos Perşembe akşamı oynanan müsabakalarının ardından UEFA ülke sıralaması güncellendi. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe de Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamıştı.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turu rövanşında Hradec Kralove ile Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Temsilcimiz, 40'ıncı dakikada Vaclav Cerny'nin kaydettiği sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve play-off turuna yükseldi.

Beşiktaş ile Hradec Kralove, Tüpraş Stadyumu'nda karşılaştı. 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, maç sonu büyük sevinç yaşadı.
Başlık ResmiBeşiktaş ile Hradec Kralove, Tüpraş Stadyumu'nda karşılaştı. 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, maç sonu büyük sevinç yaşadı.
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Siyah-beyazlı ekibin tur atlamasıyla birlikte 2026-2027 sezonu Avrupa kupaları play-off aşamasında 4 Türk takımının (Galatasaray direkt lig aşamasında) yer alacağı kesinleşti. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, bu sezon Türk futbolunu Avrupa sahnesinde temsil ediyorlar.

UEFA Konferans Ligi 2'nci eleme turu rövanşında RAMS Başakşehir, deplasmanda Finlandiya ekibi Inter Turku'ya 2-0 mağlup olmuştu. Sahasında oynadığı ilk maçta 1-1 berabere kalan İstanbul ekibi, Konferans Ligi'ne veda etmişti.

Fenerbahçe, play-off'ta Lyon'u elerse; Türkiye, yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde 2 takımla mücadele edecek.
Başlık ResmiFenerbahçe, play-off'ta Lyon'u elerse; Türkiye, yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde 2 takımla mücadele edecek.

EN YAKIN TAKİPÇİMİZ ÇEKYA

UEFA ülke sıralamasında Çekya, 44.225 puan ile Türkiye'nin (47.975 puan) ardından 10'uncı sırada bulunuyor. Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda doğrudan bir Çekya takımını elemesi büyük avantaj sağladı.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şöyle:

SıraÜlkePuan
1İngiltere101.852
2İtalya87.660
3İspanya82.368
4Almanya80.116
5Fransa67.796
6Portekiz63.850
7Belçika58.150
8Hollanda51.895
9Türkiye47.975
10Çekya44.225
11Polonya44.125
12Yunanistan41.512
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