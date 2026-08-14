Ülke puanında büyük avantaj: Beşiktaş yine kazandı, UEFA sıralaması güncellendi
UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turu rövanşında Beşiktaş, sahasında Hradec Kralove'yi 1-0 () Çekya'daki ilk maçı da aynı skorla kazandı) mağlup etti. Bu sezon 4'te 4 yapan siyah-beyazlılar, play-off turuna adını yazdırdı. 13 Ağustos Perşembe akşamı oynanan müsabakalarının ardından UEFA ülke sıralaması güncellendi. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe de Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamıştı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turu rövanşında Hradec Kralove ile Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Temsilcimiz, 40'ıncı dakikada Vaclav Cerny'nin kaydettiği sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve play-off turuna yükseldi.
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AVRUPA'DA 5 TÜRK TAKIMINDAN 4'Ü DEVAM EDİYOR
Siyah-beyazlı ekibin tur atlamasıyla birlikte 2026-2027 sezonu Avrupa kupaları play-off aşamasında 4 Türk takımının (Galatasaray direkt lig aşamasında) yer alacağı kesinleşti. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, bu sezon Türk futbolunu Avrupa sahnesinde temsil ediyorlar.
UEFA Konferans Ligi 2'nci eleme turu rövanşında RAMS Başakşehir, deplasmanda Finlandiya ekibi Inter Turku'ya 2-0 mağlup olmuştu. Sahasında oynadığı ilk maçta 1-1 berabere kalan İstanbul ekibi, Konferans Ligi'ne veda etmişti.
EN YAKIN TAKİPÇİMİZ ÇEKYA
UEFA ülke sıralamasında Çekya, 44.225 puan ile Türkiye'nin (47.975 puan) ardından 10'uncı sırada bulunuyor. Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda doğrudan bir Çekya takımını elemesi büyük avantaj sağladı.
UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şöyle:
|Sıra
|Ülke
|Puan
|1
|İngiltere
|101.852
|2
|İtalya
|87.660
|3
|İspanya
|82.368
|4
|Almanya
|80.116
|5
|Fransa
|67.796
|6
|Portekiz
|63.850
|7
|Belçika
|58.150
|8
|Hollanda
|51.895
|9
|Türkiye
|47.975
|10
|Çekya
|44.225
|11
|Polonya
|44.125
|12
|Yunanistan
|41.512