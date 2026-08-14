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Yaşam

Altyapı çalışmalarında bulundu! Bahçe sahibi de şaşkın: Her şeyin iyisini devletimiz bilir

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Hatay'da ekiplerin bir bahçede yürüttüğü altyapı çalışmalarında kepçeyle yapılan kazı sırasında mozaik bulundu. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen müze ekipleri eserin çıkarılmasıyla ilgili çalışma başlatırken, bahçenin sahibi Yakup İmran "Her şeyin iyisini devletimiz bilir" yorumunu yaptı.

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Davutpaşa Mahallesi'nde altyapı çalışmalarını devam ettiren ekipler, Yakup İmran'a ait bahçede yerin 1 buçuk metre altında kepçeyle kazı yaparken mozaik kalıntısına rastladı.

Altyapı çalışmalarında bulundu! Bahçe sahibi de şaşkın: Her şeyin iyisini devletimiz bilir
Başlık ResmiAltyapı çalışmalarında bulundu! Bahçe sahibi de şaşkın: Her şeyin iyisini devletimiz bilir

Konunun bildirilmesi üzerine jandarma bölgeye gelerek güvenlik önlemi aldı. Müze müdürlüğü ekipleri de tarihi eser olduğu belirlenen mozaiğin çıkartılması ve tarihinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Bahçe sahibi Yakup İmran, geçmişte bahçesine ağaç diktiğini fakat herhangi bir buluntuya rastlamadığını belirtti.

Altyapı çalışmalarında bulundu! Bahçe sahibi de şaşkın: Her şeyin iyisini devletimiz bilir
Başlık ResmiAltyapı çalışmalarında bulundu! Bahçe sahibi de şaşkın: Her şeyin iyisini devletimiz bilir

"HER ŞEYİN İYİSİNİ DEVLETİMİZ BİLİR"

Bahçe sahibi Yakup İmran kazı çalışmaları esnasında mozaik çıktığını söyleyerek "Burası Davutpaşa Mahallesi. Benim bahçemde kanalizasyon çalışması yapılırken mozaik çıktığını söylediler. Tarihiyle ilgili bir bilgi yok. Daha önce de ben ektiğimde tarihi eserler çıktığını bilmiyordum, önem vermedim. Dut ve ağaç dikip, toprak doldurup üzerine gittim. Kazmayla 30 santim kazıp, ağaçları ektim. Her şeyin iyisini devletimiz bilir" ifadelerini kullandı.

Altyapı çalışmalarında bulundu! Bahçe sahibi de şaşkın: Her şeyin iyisini devletimiz bilir
Başlık ResmiAltyapı çalışmalarında bulundu! Bahçe sahibi de şaşkın: Her şeyin iyisini devletimiz bilir

"İLK KEZ MAHALLEMİZDE BÖYLE BİR TARİHİ ESER ÇIKTI"

Bölgede yürütülen çalışmalar esnasında örme duvarla çevrili alanda mozaik çıktığını ifade eden Abdullah Yorgundağ ise "Ekipler altyapı çalışması için gelmişti. Evimizin yanında kazı yaptıkları esnada tarihi eser buldular. Jandarmayı aradılar ve bölgede güvenlik önlemi aldılar. Müze personeli arkadaşlar çalışmalara devam ediyor. İlk kez mahallemizde böyle bir tarihi eser çıktı. Mozaik çıktı ve çevresi örme duvar, tarihinin 1500 yıllık olduğu söyleniyor. Mahallemizde daha önce böyle bir olay yaşanmadı. Şaşırdık açıkçası" dedi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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