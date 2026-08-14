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Bugün Şile'de denize girmek yasak mı? (14 Ağustos 2026)

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Bugün Şile'de denize girmek yasak mı? (14 Ağustos 2026)
Fotoğraf Başlığı Bugün Şilede denize girmek yasak mı? (14 Ağustos 2026)

Şile'de denize girmeyi planlayan vatandaşlar, 14 Ağustos Cuma günü için sahil ve plajlardaki son durumu araştırıyor. Karadeniz kıyısında etkili olan olumsuz deniz koşulları ve dalga yüksekliğine ilişkin alınan tedbirlerin ardından gözler Şile Kaymakamlığı tarafından açıklanan tarihlere çevrildi. Peki, Bugün Şile'de denize girmek yasak mı, 14 Ağustos Şile'de denize girme yasağı var mı?

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Şile'de 14 Ağustos Cuma günü denize gitmeyi planlayan vatandaşlar, sahil ve plajlara ilişkin güncel kararları yakından takip ediyor. Karadeniz'de beklenen dalga yüksekliği ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle Şile Kaymakamlığı tarafından alınan tedbirler gündemdeki yerini korurken, uygulamanın kapsamı ve geçerli olduğu tarihlere ilişkin detaylar merak ediliyor.

BUGÜN ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Şile'de bugün, 14 Ağustos 2026 Cuma günü denize girmek yasak. Şile Kaymakamlığı tarafından alınan karar doğrultusunda 13 Ağustos Perşembe ve 14 Ağustos Cuma günleri ilçedeki sahil, koy ve plajlarda denize girişlere izin verilmiyor. Kararın, bölgede beklenen dalga yüksekliği nedeniyle can güvenliğinin korunması amacıyla alındığı bildirildi. İstanbul'un Karadeniz kıyısındaki bazı ilçelerinde de olumsuz deniz koşulları nedeniyle benzer tedbirler uygulanıyor.

Bugün Şilede denize girmek yasak mı? (14 Ağustos 2026)
Başlık ResmiBugün Şilede denize girmek yasak mı? (14 Ağustos 2026)

14 AĞUSTOS ŞİLE'DE DENİZE GİRME YASAĞI VAR MI?

Şile'de 14 Ağustos 2026 Cuma günü denize giriş yasağı uygulanıyor.

Editör : İREM ÖZCAN
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