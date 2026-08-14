LGS'de hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? MEB takvimi

LGS 2026 yerleştirme sürecinde ikinci nakil döneminin tamamlanmasıyla birlikte herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrencilerin izleyeceği yol gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), boş kalan kontenjanlar için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yürütülecek sürecin takvimini açıkladı. Öğrenciler ve veliler ise komisyon başvurularının nasıl yapılacağını, hangi tarihler arasında alınacağını ve yerleştirmelerin ne zaman tamamlanacağını araştırıyor. İşte LGS'de yerleşemeyen öğrenciler için uygulanacak yeni sürecin detayları...

LGS ikinci nakil sonucunda da herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler için boş kontenjanlar üzerinden ayrı bir yerleştirme uygulaması gerçekleştirilecek. Bu aşamada başvurular il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından alınacak.

LGS'DE HİÇBİR OKULA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

LGS ikinci nakil sonuçlarının ardından hiçbir liseye yerleşemeyen öğrenciler için yerleştirme süreci sona ermiyor. MEB'in takvimine göre bu öğrencilerin boş kalan kontenjanlara yerleştirilmesi amacıyla 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca başvurular alınacak. Öğrenciler bu aşamada komisyonlar aracılığıyla uygun kontenjanı bulunan ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmek üzere sürece dahil olacak.

LGSde hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? MEB takvimi

Başvuruların tamamlanmasının ardından komisyonlar tarafından yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek ve süreç 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak. Böylece merkezi yerleştirme ile birinci ve ikinci nakil dönemlerinde herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için boş kontenjanlar yeniden değerlendirilecek. Yerleştirme işlemlerinde mevcut okul kontenjanları ve MEB tarafından belirlenen yerleştirme esasları dikkate alınacak.

14 Ağustos'ta açıklanan ikinci nakil sonucunda herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrencilerin 17 Ağustos'ta başlayacak komisyon başvuru dönemini takip etmesi gerekiyor.

İL VE İLÇE KOMİSYON BAŞVURULARI NE ZAMAN?

LGS il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu başvuruları 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Bu dönem, ikinci nakil sonucunda da hiçbir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrencileri kapsıyor.

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