Sosyal medya bunu konuşuyor! Ünlü sporcudan Güneş tutulmasına damga vuran gösteri

İspanyol Olimpiyat kaykaycısı Danny León, 12 Ağustos'taki Güneş tutulmasını değerlendirerek sıra dışı bir gösteriye dönüştürdü. León'un platform üzerinde yaptığı gösteri, Ay'ın Güneş'in önünden geçtiği ana denk gelince ortaya görenleri şaşkına çeviren bir görüntü çıktı.

Avrupa 27 yıl sonra yeniden Güneş tutulmasına tanık oldu. Ay'ın Güneş ile Dünya'nın arasına girmesiyle Avrupa kentleri birer birer karanlığa büründü. Doğanın en büyüleyici olaylarından biri olan tutulma, ünlü kaykaycının gösterisiyle birleşince ortaya şaşırtan görüntüler çıktı.

TUTULMA ESNASINDA GÖSTERİ YAPTI

İspanyol ekstrem sporcu ve ünlü kaykaycı Danny León, gökyüzünde gerçekleşen nadir doğa olayını kaykay performansıyla birleştirdi. León, atlayışının zamanlamasını tutulmanın gerçekleşeceği ana göre ayarlayarak saniyelik bir hesaplamayla dikkat çekici bir kare yakaladı.

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'HAYATIMIN HAREKETİ'

Kaykaycının havaya yükseldiği anda arka planda tutulmuş Güneş'in belirmesi, León'un silüetini Ay ve Güneş'in önünde gösterdi. Kusursuz zamanlamayla gerçekleşen hareket, izleyenlere eşi benzeri görülmemiş bir manzara sundu. León, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüyü "hayatımın hareketi" sözleriyle anlattı.

Tutulmanın yaşandığı dakikalarda sahilde toplanan kalabalık da gökyüzündeki manzarayı büyük bir heyecanla takip etti. Alkış ve tezahüratlar eşliğinde izlenen doğa olayına León'un gösterisi de eklenince, ortaya uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir görüntü çıktı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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