Tropikal ve subtropikal bölgelerde daha sık görülen dang virüsü sivrisinekler aracılığıyla yayılan viral bir enfeksiyon olarak biliniyor. Yüksek ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, bulantı, kusma ve ciltte döküntü gibi belirtilerle ortaya çıkabilen hastalık, bazı kişilerde hafif seyrederken ağır vakalarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Dang virüsünü taşıyan Aedes cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla insanlara geçen hastalık, özellikle yağışların yoğun olduğu dönemlerde daha fazla görülebiliyor. Hastalığın yaygın olduğu bölgelere seyahat edenlerin sivrisinek ısırıklarına karşı önlem alması önem taşıyor. Peki, dang virüsü nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Dang humması tedavi edilir mi ve hastalıktan nasıl korunulur?

Dang virüsü nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

DANG VİRÜSÜ NEDİR?

Dang virüsü tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang hummasına neden olan bir virüstür. Hastalık, şiddetli grip benzeri belirtilerle kendini gösterebilmektedir. Yüksek ateşin yanı sıra baş, kas ve eklem ağrıları görülebilir. Şiddetli vücut ağrıları nedeniyle dang humması halk arasında "kırık kemik humması" olarak da bilinir.

Dang virüsünün 4 farklı tipi bulunuyor. Hastalığı geçiren kişiler enfeksiyona neden olan tipe karşı bağışıklık kazanabilse de diğer tiplere karşı yeniden hastalanma ihtimali bulunuyor.

Dang virüsü nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

DANG VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Dang virüsü Aedes cinsi sivrisineklerin ısırması ile bulaşır.

Virüsü taşıyan bir kişiyi ısıran sivrisinek enfekte hale gelir, daha sonra bu sivrisineğin başka bir kişiyi ısırmasıyla virüs yeni kişiye aktarılır. Dang hummasını taşıyan sivrisinekler yalnızca geceleri değil, gündüz saatlerinde de insanları ısırabiliyor.

Bu sivrisineklerin su birikintilerinin bulunduğu kaplarda üreyebilmesi, hastalığın şehirlerde de yayılmasına zemin hazırlar. Kovalar, hayvanların su kapları, saksılar ve vazolar gibi içerisinde durgun su bulunan alanlar sivrisineklerin yumurta bırakabileceği ortamlar arasında.

Dang virüsü nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

DANG VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dang virüsüyle enfekte olan herkes hastalık belirtisi göstermeyebiliyor. Belirti ortaya çıkan kişilerde ise şikayetlerin genellikle ateşle birlikte başladığı görülüyor.

Dang hummasında görülebilen başlıca belirtiler arasında yüksek ateş, baş ağrısı, özellikle gözlerin arkasında hissedilen ağrı, kas ve eklem ağrıları, bulantı, kusma ve ciltte döküntü vardır.

Bazı vakalarda kanama belirtileri de ortaya çıkabilirken burun veya diş eti kanaması ile cilt altında meydana gelen kanamalar da belirtiler arasında.

Dang virüsü nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

DANG VİRÜSÜ ÖLÜMCÜL MÜ, TEDAVİSİ VAR MI?

Dang virüsü nadiren ölümcül olsa dahi dang enfeksiyonlarının büyük bölümü hafif seyreder, hastalar genellikle 1-2 hafta içinde iyileşir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre şiddetli dang, tedavi edilmediğinde şok, ciddi kanama ve organ yetmezliğine yol açabilir.

Erken tanı ve uygun hastane tedavisi ölüm riskini ciddi şekilde azaltır. İyi yönetilen vakalarda ölüm oranı çoğu etkilenen ülkede %1'in altındadır.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası