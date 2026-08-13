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Yaşam

'Saklı cennet'e ilgi artı! Sosyal medyada gören geliyor

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'Saklı cennet'e ilgi artı! Sosyal medyada gören geliyor

Erzincan'ın Kemah ilçesinde Munzur Dağları eteklerinde yaklaşık 2 bin 500 metre rakımda bulunan ve 'saklı cennet' olarak nitelendirilen Sohmarik Yaylası, son zamanlarda artan ilgiyle doğaseverlerin gözdesi oldu.

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Girlevik Şelalesi, Otlukbeli Krater Gölü, Dumanlı Tabiat Parkı ve Kemaliye gibi doğal güzellikleriyle öne çıkan Erzincan'da, Sohmarik Yaylası da son dönemde ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında bulunuyor.

'Saklı cennet'e ilgi artı! Sosyal medyada gören geliyor
Başlık Resmi'Saklı cennet'e ilgi artı! Sosyal medyada gören geliyor

SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI

Rengarenk çiçeklerle kaplanan yaylada, yüksek kesimlerde erimeyen karlar, dereler ve doğal hayat görsel şölen sunuyor. Göçerlerin koyun sürülerini otlattığı yayla, ulaşımın zorlu olması nedeniyle "saklı cennet" olarak nitelendiriliyor. Sosyal medyada yaylaya ait görüntüleri gören yerli ve yabancı doğaseverler bölgeye gelerek doğa yürüyüşü ve kamp yapıyor.

'Saklı cennet'e ilgi artı! Sosyal medyada gören geliyor
Başlık Resmi'Saklı cennet'e ilgi artı! Sosyal medyada gören geliyor

Fotoğrafçılar ile belgesel çekimi yapan görüntü yönetmenlerinin de ilgisini çeken Sohmarik Yaylası, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatıyla dikkati çekiyor.

Yaylada koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri ve yaban keçilerinin yanı sıra boz ayı, vaşak, kurt, tilki ve çeşitli keklik türleri de yaşamını sürdürüyor.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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