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Görmek için araçlarını bırakıp kilometrelerce yürüdüler! Bursa'da tarihi gece: Binlerce kişi akın etti

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Görmek için araçlarını bırakıp kilometrelerce yürüdüler! Bursa'da tarihi gece: Binlerce kişi akın etti

Bursa’da Perseid meteor yağmurunu izlemek isteyen binlerce kişi, Çiçekli Göleti’nde buluştu. Gölet çevresinde yoğunluk nedeniyle trafik kilitlendi ve vatandaşlar gökyüzündeki şöleni izleyebilmek için kilometrelerce yürümek zorunda kaldı.

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Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yılın en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan Perseid meteor yağmurunu izlemek isteyen gökyüzü meraklıları bir araya geldi. İl merkezi ve çevre ilçelerden gelen binlerce kişi, Çiçekli Göleti çevresinde buluştu.

KİLOMETRELERCE YÜRÜDÜLER

Çiçekli Göleti çevresinde yaşanan yoğunluk nedeniyle araç trafiği zaman zaman durma noktasına gelirken, otopark alanlarının dolması üzerine çok sayıda vatandaş araçlarını uzak noktalara bırakıp gölete kilometrelerce yürüyerek ulaştı.

Görmek için araçlarını bırakıp kilometrelerce yürüdüler! Bursa'da tarihi gece: Binlerce kişi akın etti
Başlık ResmiGörmek için araçlarını bırakıp kilometrelerce yürüdüler! Bursa'da tarihi gece: Binlerce kişi akın etti

BELEDİYE İKRAMLARDA BULUNDU

Gökyüzündeki meteorları izlemek için saatler öncesinden bölgede toplanan vatandaşlara belediye tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu. Aileleriyle birlikte etkinliğe katılan vatandaşlar, gökyüzünü izleyerek keyifli vakit geçirdi.

Görmek için araçlarını bırakıp kilometrelerce yürüdüler! Bursa'da tarihi gece: Binlerce kişi akın etti
Başlık ResmiGörmek için araçlarını bırakıp kilometrelerce yürüdüler! Bursa'da tarihi gece: Binlerce kişi akın etti

4 BİN KİŞİ KATILDI

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, etkinliğe Bursa ve çevre il ve ilçelerden yaklaşık 4 bin kişinin katıldığını belirterek, "Bursa, çevre il ve ilçelerden meteor yağmurunu izlemek için ilçemize yaklaşık 4 bin kişi misafirimiz geldi. Çok güzel bir ortamda, Çiçekli Göleti’nde misafirlerimiz gökyüzünü seyrederek keyifli sohbetler gerçekleştirdiler. Herkes çok mutluydu. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Halkımızın mutluluğu için bu tür etkinlikler artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Perseid meteor yağmuru, Bursa'nın dışında Türkiye'nin dört bir yanında da merakla takip edildi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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